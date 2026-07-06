Ni Lamine ni Cristiano marcan las diferencias

España y Portugal se han marchado al descanso con empate sin goles (0-0) en un encuentro tan intenso como igualado, donde las defensas se han impuesto claramente a los ataques. La tensión propia de unos octavos de final ha provocado un primer tiempo muy cerrado, con ocasiones claras contadas y sin que ninguno de los dos equipos consiguiera imponer su ritmo.

Cristiano y Lamine, muy controlados

Todas las miradas estaban puestas en Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, llamados a decidir una de las eliminatorias más atractivas del Mundial. Sin embargo, ninguno de los dos ha conseguido asumir el protagonismo esperado durante los primeros 45 minutos.

El delantero portugués apenas ha encontrado espacios entre la defensa española y solo ha podido firmar dos disparos entre los tres palos. El primero un potente chute que ha detenido con facilidad Unai Simón y el segundo un golpeo acrobático que ha podido atrapar nuevamente el guardameta español.

En el otro lado, Lamine también ha estado muy vigilado por la zaga lusa, dejando únicamente algunos destellos de calidad y un único remate a puerta, aprovechando una subida de Nuno Mendes, insuficiente para desequilibrar el marcador.

Lamine disputando un balón con Nuno Mendes en la primera mitad / JEFFREY MCWHORTER / EFE

La comparación con Mbappé, Haaland y Kane

El rendimiento de ambos contrasta con el mostrado por otras grandes estrellas del torneo. En esta misma ronda de octavos, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane asumieron el peso de sus respectivas selecciones con actuaciones decisivas que acabaron siendo determinantes para sellar la clasificación de sus selecciones a los cuartos de final. Mbappé marcó el único gol del encuentro contra Paraguay de penalti, Haaland anotó un doblete histórico para eliminar a Brasil y Kane marcó también desde los 11 metros contra México.

Ese precedente aumenta ahora la presión sobre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, conscientes de que el partido puede decidirse por un detalle y de que su influencia en la segunda mitad será clave si Portugal o España quieren alcanzar los cuartos de final.