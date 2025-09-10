FC BARCELONA
"Lamine es un crío, pero sus reflexiones asustan"
El seleccionador nacional Luis de la Fuente habló sobre el crack de Rocafonda para la 'Cadena SER'
Cada vez que tiene la oportunidad, Luis de la Fuente pone a Lamine Yamal por las nubes. Ensalza su madurez, cómo está evolucionando, su capacidad para ser decisivo pese a su corta edad. Le preguntan y repreguntan sobre si no le da vértiga que pueda torcerse su carrera, sobre si lo tiene demasiado creído. Pero el seleccionador nacional lo tiene clarísimo. Y lo ha vuelto a dejar claro en una entrevista con 'El Larguero' de la SER.
"Es un crío de 18 años que ha demostrado una madurez impresionante. Vive la presión con naturalidad y control. Tiene potencial para ser el mejor jugador del mundo", comenta De la Fuente, que añade que "es un crío y está aprendiendo, pero yo me quedo asustado con las reflexiones que te hace".
EL BALÓN DE ORO
Respecto al Balón de Oro, el seleccionador no se moja: "En esta selección hay otros grandes futbolistas como Merino, Pedri, Dani Olmo, Fabián, Cucurella...que son los mejores del mundo en sus posiciones. Yo, el Balón de Oro se lo daría a un futbolista español porque son los más completos del mundo". "Doy consejos a otros jóvenes y veteranos. Me gusta hablar con todos y estar cerca de ellos. Creo que tengo un sexto sentido y me anticipo a las situaciones".
Sobre su situación en La Roja, asegura que "posiblemente sea mi mejor momento como seleccionador, pero siempre he disfrutado. Se están viendo los resultados en un proceso que va a llevar un tiempo. Me he limitado a hacer mi trabajo y estaba seguro del camino que teníamos que hacer".
Preguntado sobre si Iñigo se negó a ir con España, De la Fuente responde que "Iñigo no me pidió nada. Pensé que había otros jugadores que iban a hacerlo mejor".
