"Lamine es un crío, pero sus reflexiones asustan"

Cada vez que tiene la oportunidad, Luis de la Fuente pone a Lamine Yamal por las nubes. Ensalza su madurez, cómo está evolucionando, su capacidad para ser decisivo pese a su corta edad. Le preguntan y repreguntan sobre si no le da vértiga que pueda torcerse su carrera, sobre si lo tiene demasiado creído. Pero el seleccionador nacional lo tiene clarísimo. Y lo ha vuelto a dejar claro en una entrevista con 'El Larguero' de la SER.

"Es un crío de 18 años que ha demostrado una madurez impresionante. Vive la presión con naturalidad y control. Tiene potencial para ser el mejor jugador del mundo", comenta De la Fuente, que añade que "es un crío y está aprendiendo, pero yo me quedo asustado con las reflexiones que te hace".

EL BALÓN DE ORO

Respecto al Balón de Oro, el seleccionador no se moja: "En esta selección hay otros grandes futbolistas como Merino, Pedri, Dani Olmo, Fabián, Cucurella...que son los mejores del mundo en sus posiciones. Yo, el Balón de Oro se lo daría a un futbolista español porque son los más completos del mundo". "Doy consejos a otros jóvenes y veteranos. Me gusta hablar con todos y estar cerca de ellos. Creo que tengo un sexto sentido y me anticipo a las situaciones".

El seleccionador español, Luis de la Fuente. / VASSIL DONEV / EFE

Sobre su situación en La Roja, asegura que "posiblemente sea mi mejor momento como seleccionador, pero siempre he disfrutado. Se están viendo los resultados en un proceso que va a llevar un tiempo. Me he limitado a hacer mi trabajo y estaba seguro del camino que teníamos que hacer".

Preguntado sobre si Iñigo se negó a ir con España, De la Fuente responde que "Iñigo no me pidió nada. Pensé que había otros jugadores que iban a hacerlo mejor".