Lamine ya causa impacto en Estados Unidos

Lamine Yamal es una de las grandes estrellas de este Mundial. La mejor muestra se puede ver publicitariamente ya que es uno de los iconos de las grandes marcas, como Adidas, que lo está promocionando al máximo.

En Atlanta, donde España debutará, se puede ver su imagen en uno de los edificios más altos cerca del estadio. Su imagen también se apreció en otros sitios emblemáticos de la ciudad norteamericana, donde tiene un gran mercado.

En realidad, Lamine tiene la mayoría de patrocinadores en Estados Unidos y su imagen va asociada directamente al Mundial. La propia Federación Española aprovecha esta imagen para la mayoría de anuncios publicitarios como reclamo imprescindible.

El dorsal 19 se pone de moda

En Chattanooga no hay una gran expectación alrededor de la Copa del Mundo, pero la poca que existe está centrada en Lamine Yamal y se pueden ver algunas camisetas con el dorsal 19 de la selección española.

Lamine, a sus 18 años, ya es un icono del mundo del fútbol a la altura de los mejores cracks. El futbolista español se está dejando notar sin jugar. Para todos los jóvenes es una referencia y, en general, es admirado por su fútbol.

También llama mucho la atención su imagen de descaro y de buena sintonía con las cámaras. El público americano está encantado con un futbolista divertido y que hace que una sociedad poco aficionada a este deporte le llame mucho la atención.

Completó otro entrenamiento

Lamine suma en todos los sentidos y tanto la Federación como el Barça tienen un diamante para explotar. Ahora le queda demostrar su calidad sobre el terreno de juego, empezando ante Cabo Verde.

El jugador del Barça completó nuevamente este sábado la sesión con total normalidad y está preparado para medirse al conjunto africano. Nico Williams también hizo lo propio, por lo que De la Fuente tendrá en el banquillo a sus dos balas por si son necesarias durante el encuentro.

Más allá de la necesidad del encuentro, Lamine se muere de ganas de jugar y dispondrá de unos minutos para deleite del público del Atlanta Stadium que ya espera ver al gran icono mediático de la Roja para esta Copa del Mundo.