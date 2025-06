Lamine calienta la final de la Nations League

La selección española se mide esta noche a Portugal en la final de la UEFA Nations League (21:00 horas). El equipo entrenado por Luis de la Fuente tratará de volver a alzar este torneo, después de conseguir el título en la edición de 2023.

Para ello, la 'roja' volverá a encomendarse a las habilidades de Lamine Yamal, quien ya volvió a lucirse -nuevamente- en su enésima gran noche: frente a Francia en las semifinales de la Nations League el pasado jueves con un doblete.

El delantero formado en La Masia, que a pesar de no haber cumplido todavía la mayoría de edad, es la gran estrella de la selección española. Tal es su rendimiento esta temporada, que es uno de los principales candidatos para conseguir el Balón de Oro en septiembre.

Muestra de que Lamine Yamal no se empequeñece en las grandes citas es la historia que ha publicado en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje: 'Born for this', cuya traducción al castellano es 'nacido para esto'.