Lamine va por el buen camino para debutar en el Mundial

La recuperación de Lamine Yamal va viento en popa. El jugador está trabajando con el resto de compañeros con normalidad, siguiendo el plan establecido, y las señales que está dando no pueden ser más positivas para pensar que estará disponible para el debut del próximo 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta.

El jugador ya había empezado a tocar balón en Barcelona y en Las Rozas lo sigue haciendo. Salta con sus compañeros al terreno de juego para realizar el trabajo físico y los ejercicios correspondientes sin problemas. SPORT pudo confirmar que sus sensaciones son muy positivas pensando en la Copa del Mundo.

Lamine Yamal se lesionó en el isquiotibial de la pierna izquierda en el partido ante el Celta el pasado 22 de abril. El jugador está cumpliendo los plazos y las previsiones más optimistas se están cumpliendo.

Lamine Yamal / FC Barcelona

Su trabajo inicial en Barcelona, en coordinación con los servicios médicos de la Federación, resultó muy efectivo y ahora está siguiendo las pautas con el trabajo personal añadido en el gimnasio.

El doctor Claudio Vázquez y el preparador físico Carlos Cruz se desplazaron a Barcelona para agilizar aún más las conversaciones entre las partes y pautar todo lo que debía hacer el futbolista pensando en este Mundial que está a la vuelta de la esquina.

En realidad, Luis de la Fuente confía en contar con todos los jugadores que arrastraban problemas físicos. Nico Williams es el otro caso de una evolución positiva y que se confía en que esté preparado para el estreno de la competición.

Del mismo modo, Mikel Merino se incorporará en buenas condiciones después de haber disputado ya 28 minutos en el último partido de la Premier League frente al Crystal Palace.

Mikel Merino, con la medalla de finalista de la Champions League tras el PSG-Arsenal / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El jugador del Arsenal pudo reaparecer después de la fractura sufrida en el pie derecho, que obligó a una intervención quirúrgica, y estaba a disposición en la final de la Champions League, si bien no fue utilizado por Mikel Arteta.

El resto de futbolistas están en plena forma, por lo que el aspecto físico no debería ser obstáculo para que Luis de la Fuente pueda elegir entre sus 26 convocados para el partido ante Cabo Verde.

Las selecciones tenían tiempo hasta este lunes 1 de junio para presentar sus listas y España mantuvo la inicial de 26 miembros. Solo una lesión de última hora antes del inicio de competición permitiría cambios y recurrir a la prelista de 55 efectivos. La excepción llega en los porteros, que pueden ser sustituidos en cualquier momento del torneo.