Lahm critica el salario de Nagelsmann: "No es bueno..."

El exinternacional ha mostrado su disconformidad con el contrato El técnico debutará este sábado contra Estados Unidos

El pasado 22 de septiembre de 2023, la Federación Alemana anunció la llegada de Julian Nagelsmann al banquillo germano tras la destitución de Hansi Flick por los últimos resultados cosechados, especialmente en el Mundial de Qatar donde la selección quedó eliminada en fase de grupos.

El exentrenador del Bayern fue escogido para cambiar la dinámica de la Mannschaft para la Eurocopa 2024, donde Alemania será el país anfitrión de la competición. Pese a que la decisión, en todo momento, generó consenso deportivo, Lahm mostró su desacuerdo con las condiciones ecónomicas que ha llegado tanto él como su antecesor: "Se dice que Hansi Flick ganó 6,5 millones de euros al año mientras estuvo a cargo de Alemania. Mientras tanto, se dice que Nagelsmann recibe 4,8 millones de euros al año por hacer el mismo trabajo. Eso no es bueno, es demasiado dinero. Las federaciones nacionales como la DFB no deberían aceptar estos excesos salariales. No son necesarios más de 2 millones de euros al año", declaraba.

Esta crítica pública por parte de Philipp es porque consideraba que los entrenadores no podían ganar en la selección lo mismo que en un club: "Todo empieza con el hecho de que sólo se celebran entre 10 y 15 partidos internacionales al año. En un club de primer nivel, es tres o cuatro veces más", sentenciaba.

Pese a ello, Philipp Lahm también ha querido mostrar su confianza hacia el técnico, aunque su edad (36 años) para dirigir el banquillo germano ha sido uno de los puntos que más debate ha generado desde el anuncio oficial.