Kroos se sincera sobre la mano de Cucurella: "Me he contenido hasta hoy"

La acción entre Cucurella y Alemania parece no tener fin. En el país germano siguen sin entender la jugada de la mano del lateral español, que terminó con su eliminación de la Eurocopa tras el gol de Mikel Merino en el tramo final de partido. Una acción que fue muy criticada y polémica que tuvo su continuidad en las semifinales con los pitos de los aficionados germanos a Cucurella (en el España - Francia). Incluso hubo una campaña para que se repitiera el partido.

Tras la final y con España campeona, Kroos parece ser que no se olvidó de esa jugada y en su Podcast 'Einfach mal Luppen' desveló su indignación cuando la vio una vez finalizado el encuentro.

Kroos: "En el campo confié erróneamente en él"

El motivo de la polémica se encuentra en el cruce de cuartos de final que enfrentó a España contra la anfitriona Alemania. En aquel partido, correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa 2024, Cucurella protagonizó una acción muy polémica al detener con la mano un disparo de Musiala que iba a portería.

La acción generó todo tipo de reacciones, pero cabe destacar que tanto la UEFA como árbitros expertos coincidieron que Anthony Taylor acertó al no señalar penalti, debido a que la mano se encontraba en posición natural y en proceso de recogerla.

Sin embargo, Kroos sigue resignado. El ex madridista dice que, aunque en un primer momento no lo vio claro, después sí y se acabó enfadando. "Me he contendido hasta hoy... No lo vi en absoluto, no estaba en condiciones de ver que se trataba de una mano relativamente clara, por lo que no estaba molesto con el árbitro en ese momento. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo", afirma el germano.

Y continuó: "Sólo me enfadé cuando lo vi después, así que... (Kroos paró y respiró fuerte)... dejémoslo así", decía Kroos. "En el campo confié erróneamente en él. Creo que al menos debería haberlo mirado. Pero creo que el problema es que sabía que si lo miraba, tenía que darlo". "Los propios árbitros no saben al 100 por ciento cuál es la interpretación. Al final lo único que pudimos hacer fue aceptarlo", afirmó el exjugador del Madrid.

Eliminación y retirada

Esa mano no se pitó y Merino terminó con la última esperanza de Kroos de levantar su última Eurocopa. Toni Kroos siempre dijo que se retiraría del fútbol en lo más alto de su nivel y el centrocampista alemán del Real Madrid anunció que lo dejaba.

A los 34 años y después de una de las mejores campañas de su carrera, se despidió jugando su útlimo partido con Alemania, tras 832 partidos en la élite: 465 con el Madrid (28 goles), 205 con el Bayern (24 dianas), 48 con el Leverkusen (10 tantos) y 114 con la selección absoluta de Alemania (17 goles).