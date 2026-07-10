De Ketelaere pone fin al muro de España y rompe la histórica racha de imbatibilidad de Unai Simón

La selección española ha dejado de ser inexpugnable en el Mundial 2026. En el minuto 41 del duelo de cuartos de final ante Bélgica, Charles De Ketelaere ha puesto el 1-1 en el marcador con un potente cabezazo tras imponerse a Pau Cubarsí dentro del área, poniendo fin a una racha histórica tanto de Unai Simón como del combinado dirigido por Luis de la Fuente.

El guardameta vasco acumulaba 650 minutos consecutivos sin recibir un gol en los Mundiales, una cifra que incluía los 120 minutos de los octavos de final de Qatar 2022 frente a Marruecos y los cinco encuentros disputados por España hasta ahora en el Mundial 2026, donde la Roja había firmado pleno de porterías a cero.

Fin a una racha histórica

El gol de De Ketelaere también ha acabado con la mejor racha defensiva registrada jamás por una selección en la historia de los Mundiales, ya que España había superado ante Portugal los 559 minutos de Suiza, una racha que, en el caso de la selección helvética, empezó en el Mundial 1994 y se prolongó hasta el de 2010.

El tanto llegó en una acción por banda que terminó con un centro al corazón del área de Timothy Castagne. Allí apareció De Ketelaere para ganar el duelo aéreo a Cubarsí y conectar un remate de cabeza imposible para Unai Simón, que nada pudo hacer para evitar el empate.

El delantero belga ha sumado de esta manera su tercer gol en el Mundial 2026 y ha roto una racha de imbatibilidad nunca antes vista en la historia de la Copa del Mundo.

De Ketelaere celebrando su gol / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Al borde de otro récord

Más allá de romper la imbatibilidad de España en este Mundial, el gol también privó a Unai Simón de romper al récord de Walter Zenga, que mantiene la mejor marca de minutos sin encajar en una sola edición de la Copa del Mundo. El portero español necesitaba alcanzar el minuto 68 para superar el registro del italiano, pero la resistencia de la selección española se quebró 27 minutos antes.

Tras cinco partidos completos sin conceder un solo tanto en este Mundial la histórica muralla defensiva de España llegó a su fin en Los Ángeles.