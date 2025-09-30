La justicia da la razón a Pedro Rocha y anula su inhabilitación

Hace poco más de un año, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decidió inhabilitar durante dos años a Pedro Rocha por haber despedido a quien era el secretario general de la Federación, Andreu Camps. Asimismo, debía pagar una multa de 30.000 euros. Ante esta decisión, el expresidente de la RFEF, presentó una solicitud de medidas cautelares y ya se conoce la resolución.

Finalmente, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo ha sentenciado a favor de Rocha, anulando de esta forma su inhabilitación por parte del TAD. Además, el Juez afirma que sí que debería haber podido presentarse a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, algo que no pudo hacer en su momento. Así pues, ha ordenado "la retroacción de actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución".

Fallo Pedro Rocha / Administración de Justicia

Tras conocer la sentencia, Rocha ha declarado que "quiero comunicar a la opinión pública en general y al mundo del fútbol en particular que la Justicia (la misma que me denegó por tres veces la suspensión cautelar de la sanción para evitar el perjuicio irreparable que me ha causado) ha acordado anular el procedimiento y por tanto también la injusta sanción a la que me he visto sometido durante más de un año".

"El TAD resolvió sancionarme sin ver mis alegaciones, el más mínimo derecho constitucional y fundamental en derecho, creándome una absoluta indefensión, expresando la sentencia que el TAD no actuó con la debida buena fe y lealtad", ha añadido.

Sin embargo, también ha afirmado que "el daño ya está hecho pero estudiaré con mis abogados las siguientes acciones a emprender porque está claro que fui objeto de un linchamiento injusto e improcedente".