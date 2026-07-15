¿Por qué no se jugó la Finalissima entre España y Argentina?

España y Argentina se verán las caras en la final del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente vuelve a disponer la oportunidad de conquistar el trofeo más codiciado del planeta fútbol 16 años después, pero para ello deberá batir al campeón defensor.

El cara a cara entre españoles y argentinos llega apenas unos meses después de la cancelación de la Finalissima, torneo en el que se enfrentaban como campeonas de la Eurocopa y la Copa América. El encuentro por el 'supercampeonato' debía de disputarse el pasado 27 de marzo en Qatar, sede del Mundial 2022, pero ninguna de las 2 selecciones llegó a saltar nunca sobre el césped del estadio Lusail de Doha.

La no disputa del partido por el novedoso trofeo, del que Argentina es campeona defensora tras su victoria contra Italia en la última edición celebrada, responde a un doble motivo. Por una parte, la delicada situación geopolítica de Qatar obligó a tomar la decisión de cambiar la sede para evitar riesgos. Esta modificación no debía alterar la disputa de la Finalissima, pero el posterior inmovilismo de Argentina en el momento de negociar por el nuevo escenario del partido terminó derivando en su cancelación.

España y Argentina no llegaron a disputar la Finalissima / Conmebol

Las alternativas que llegaron a estar sobre la mesa

Una vez conocida la cancelación de Qatar como sede, llegó el momento de las negociaciones. La organización propuso trasladar el partido al Santiago Bernabéu, solicitud que recibió un no rotundo por parte de la AFA. Otra alternativa que se llegó a sondear fue la de disputar el título a doble partido, con la ida en Madrid antes del Mundial 2026 y la vuelta en Buenos Aires de cara al 2028. De nuevo, el organismo del fútbol argentino respondió con una negativa.

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Fue entonces cuando la UEFA entró de lleno para intentar llevar la Finalissima a terreno neutral respetando el formato de partido único, pero Argentina se mostró inflexible en su postura de disputarlo antes del 31 de marzo.