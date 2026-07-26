De jugar en Segunda División a ganar el Mundial en un año: La historia de Marc Pubill

Hace menos de una semana, 26 jugadores nos hicieron Campeones del Mundo. Se dice pronto. 26 personas con 26 historias únicas. Hoy hablamos de una de ellas: la de Marc Pubill. Porque, aunque no ha tenido mucho protagonismo en este Mundial, hace un año probablemente ni se imaginaba estar aquí. Ni ser convocado por Luis de la Fuente, ni debutar con la absoluta, ni jugar un Mundial. Y quién mejor que su padre, Ignasi Pubill, para contarnos cómo ha vivido todo este viaje.

Hace 1 año estaba jugando en Segunda División, en el Almería. No entraba en los planes del Atlético de Madrid pero finalmente llegó al club rojiblanco. Y todo empezó con una llamada: "Recuerdo ese momento con mucho cariño, además es época de mercado y para un futbolista y para su familia son siempre épocas de nervios". Ignasi recuerda que "estábamos en segunda y veníamos del año anterior un mercado muy duro porque Marc venía de ganar unos Juegos Olímpicos y se tuerce todo con un fichaje frustrado en Italia" pero añade que "la llamada del Atlético nos hizo tener cero dudas en lo que realmente quería Marc y fue todo muy rápido".

Ignasi Pubill, en una entrevista para SPORT después de que su hijo Marc ganara el Mundial / Gorka Urresola Elvira

'Partido a partido', una forma de vida

La conexión entre la familia Pubill y el Atlético nace como nacen los grandes amores: de repente, sin avisar y con la sensación de que estaba destinada a suceder. "Marc, desde que llegó al Atlético de Madrid, sintió algo especial. Se ha sentido querido, se ha sentido muy a gusto en el vestuario, se ha sentido muy a gusto con el staff...". En definitiva, Pubill se ha sentido a gusto con todo. Y su padre asegura que eso tiene todo que ver con su gran rendimiento. "Marc ha demostrado en un año lo que es como persona y lo que es como profesional", nos cuenta con orgullo. El vínculo con el Atlético y Simeone es tal que el 'Partido a partido' ha sido siempre su filosofía en su familia, antes, incluso, de vestir de rojiblanco. "Siempre hemos vivido de esta manera, día a día", apunta.

El de Terrassa llegó al club madrileño en condición de lateral derecho, pero el Cholo tenía otros planes para él. El técnico empezó a probarlo como central, y en esa posición ha sido donde ha explotado y por la que ha podido debutar en el Mundial. Sobre la importancia de Simeone para Marc, su padre no dudó en la respuesta: "Toda, 100%. Yo creo que le ha cambiado la vida". Pero los inicios nunca son fáciles, aunque Ignasi apunta que "fue más fácil de lo que la gente se imagina" poniendo en valor la actitud de un joven futbolista que se sentía cómo en el trabajo. Aún así, como todo profesional, Ignasi recuerda que "se enfadaba cada fin de semana si llegaba a la reunión y no estaba su nombre en la pizarra" pero valoraba el estar aprendiendo día tras día y no tuvo ninguna prisa.

Incluso se planteó la opción de marcharse cedido para que tuviera más minutos. "Hay un momento que los representantes vienen a Madrid y en una cena nos plantean que hay equipos interesados, pero es que Marc en ningún momento lo contempla, en ninguno", recuerda Ignasi. Pubill se quiso quedar, y esa decisión cambió su 2026 e hizo que consiguiera lo inimaginable. La visión de Simeone sumada a las necesidades del equipo por lesiones, el camino de Pubill empezó a verse desde el centro de la zaga, como central. Luchó, trabajó, perseveró y esperó su momento. Y cuando este llegó, lo aprovechó. Se ganó la titularidad en un equipo que no es nada fácil. Todos sabemos de la exigencia del ‘Cholo’ y de lo que le cuesta confiar en los jóvenes recién llegados. Como muchos dicen: tiró el muro abajo. Y ya no había vuelta atrás. Con tan solo 22 años (ahora ya 23), el defensa le quitó el sitio a un contrastado Robin Le Normand. Y no solo el del Atlético.

Las camisetas de Marc Pubill: del Atlético de Madrid a la Selección / Gorka Urresola Elvira

El sueño americano

Marc hizo una gran segunda vuelta del torneo, afianzándose en la defensa y ganando cada vez más confianza. Y eso no pasó desapercibido para el seleccionador español. Y el 25 de mayo de 2026 llegó la mayor recompensa a su gran año: Marc Pubill iba a ser uno de los 26 jugadores que viajaría al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un sueño hecho realidad. "Él estaba aquí (refiriéndose a la casa donde se hizo esta entrevista) y nosotros en Madrid, nos enteramos como se enteró todo el mundo, delante de la tele, viendo la lista", cuenta. "No nos lo esperábamos, tienes la ilusión, tienes la esperanza, pero hay gente seguro que va a estar, pero él no había estado nunca con la selección", dice emocionado mientras aseguraba que ya lloró ese día pero que "podría llorar ahora" al recordarlo.

Y eso solo pensando en la convocatoria. Porque nadie se imaginaba lo que iba a pasar después... "Si te dicen: “Pon un sueño en un papel”, seguramente no habríamos pedido tanto", dice Ignasi mientras echa la vista atrás y recuerda que "de pequeño sueñas en que tu hijo sea futbolista profesional, pero no sueñas en que esté en la selección española y que acabe siendo campeón del mundo". "Yo creo que los sueños no llegan a tanto y lo hemos vivido", explica con orgullo.

Han sido 39 días de Mundial en Estados Unidos. Más de un mes en el que la familia de Marc Pubill lo ha estado acompañando allá dónde iba: Chattanooga, Atlanta, Guadalajara (México), Los Ángeles, Dallas y, finalmente, Nueva York. Una experiencia espectacular en la que Ignasi quiso destacar, por encima de todo, el vínculo que había nacido entre ambas familias. Al hablar de los minutos que podría tener Marc, su padre volvió a responder desde esa humildad que les caracteriza: "Evidentemente teníamos más ganas de que él hubiera podido participar más, pero Pau (Cubarsí) es un animal competitivo y no nos ha dejado comernos ni las migajas", dice mientras ríe. Pero como ex deportista, Ignasi lo entendió a la perfección: "El equipo ha estado espectacular, la defensa ha estado espectacular y, cuando las cosas funcionan, no se toca nada". Además, la unión del grupo era más que evidente y así lo remarcó Ignasi. "Son un grupo de amigos y esto, al final, se ha reflejado en el campo, el sacrificio el uno por el otro", asegura él que lo vivió de cerca.

Sobre esa unión de vestuario, Ignasi también apunta que Marc "se ha mostrado desde el primer día súper feliz con el grupo, le han acogido todos muy bien". Además, explica que "he visto entrevistas en las que preguntaban a Gavi a quién ficharía de la selección y decía el nombre de Marc o a Nico Williams, que le preguntaban un jugador infravalorado y también decía a Marc", algo que destaca más en lo personal que en lo profesional. "Una vez más veo lo que es Marc y me hace mucha ilusión que os guste cómo juega a fútbol, pero lo que más me gusta es ver que como persona también gusta", dice con orgullo.

Una familia de deportistas

Ignasi Pubill fue waterpolista en los años 90 y compartió vestuario con la generación que llevó a España a lo más alto de este deporte. Su experiencia le ha hecho poder acercarse más a su hijo, entenderle de otra manera y aconsejarle a través de sus vivencias: "He tenido la fortuna de que cuando le he avisado de algo luego le ha pasado. Esto creo que me ha dado más fuerza en mi diálogo y me ha ayudado en que Marc creyera más en lo que le decíamos."

Pubill asegura que "los errores que comete uno cuando es joven" le han servido para advertir a su hijo. Además, Ignasi recordó a uno de sus compañeros en su etapa como waterpolista: "Con Manel (Estiarte) tengo muy buena relación desde hace muchos años. Me felicita siempre cuando hay algún éxito de Marc y sus consejos siempre son de los más sabios. Con más experiencia que él, poca debe ver".

¿Y ahora qué?

No ha pasado ni una semana de esa segunda estrella y la gran mayoría no son conscientes del hito que han conseguido. "Yo creo que esto es algo que nos iremos dándonos cuenta a medida que vaya pasando el tiempo. No acabas de ser consciente...", comenta Ignasi. Pero hay algo que no pasó desapercibido: la celebración en Madrid donde Marc fue el MVP con su 'performance' cantando una canción del artista Ñengo 'Flow'. "Tiene este gen que le he transmitido que se nos da bien cantar, la verdad es que creo que iba un poquito subidito...", dice entre risas.

Aún con el año que han vivido, Ignasi es prudente: "Yo estoy esperando momentos complicados porque en el fútbol no he visto a nadie que no los tenga, pero intentaremos estar preparados para ello". ¿Y ahora qué? "Ahora toca esperar, es momento de mercado y veremos el club que es lo que tiene preparado para Marc", comenta. La vida da muchas vueltas, pero si una cosa tiene clara es que "Marc siempre ha declarado su amor por el Atlético de Madrid". Aún así, Ignasi sabe como es el deporte de élite y sabe que todo puede pasar. "Veremos cuál es la intención que tiene el club con Marc", dice para cerrar.

Lo que es seguro es que ya nadie quitarle lo vivido a la familia Pubill: de jugar en Segunda División, a convertirse en titular en el Atlético de Madrid de Simeone, a levantar la copa del mundo en Estados Unidos. Algo que, si se lo hubieran dicho hace 368 días, no se lo hubieran creído.