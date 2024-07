¿Qué jugadores han ganado más títulos con España?

España vuelve a reinar en Europa. Tras derrotar a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, 'La Roja' suma un nuevo título continental a sus vitrinas, convirtiéndose en la selección más laureada de la historia del torneo.

La selección española ha ganado un total de seis títulos a lo largo de su historia: 4 Eurocopas, 1 Mundial y 1 Nations League. La mayoría de ellos se concentran entre 2008 y 2012, lo que implica que la mayoría de jugadores españoles más laureados a nivel de selecciones sean de la época moderna.

Del ciclo dorado de la 'La Roja', en el que se conquistaron Eurocopa, Mundial y Eurocopa de forma consecutiva, tan solo unos pocos formaron parte de las tres plantillas. Estos eran los jugadores con más títulos de la historia de España a nivel de selecciones hasta hoy, pues la final de la Euro 24 ha propiciado que un futbolista lidere la clasificación en solitario.

Este no es otro que Jesús Navas, el único de la lista aún en activo. El legendario futbolista del Sevilla no formó parte de la plantilla que conquistó la Eurocopa 2008. Sin embargo, es el jugador más laureado de la historia con la selección española al contar con cuatro títulos en su palmarés particular.

JUGADORES MÁS LAUREADOS CON ESPAÑA

Jesús Navas: Mundial 2010, Eurocopa 2012, Nations League 2023 y Eurocopa 2024

Iker Casillas: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012

Xavi Hernández: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012

Andrés Iniesta: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012

Sergio Ramos: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012

Xabi Alonso: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012

Cesc Fábregas: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012

Fernando Torres: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012

David Silva: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012

Álvaro Arbeloa: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012