¿Cuándo se juega la final del Europeo sub-17 femenino 2026? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

Alemania y Francia se verán las caras en la final del Europeo sub-17 femenino. Después de dos semifinales agónicas que se decidieron en sendas tandas de penaltis, alemanas y francesas ponen rumbo a la última ronda del torneo donde se disputarán la gloria europea en apenas unos días.

Francia consiguió su billete para la final tras superar a Noruega en la semifinal. El partido llegó 1-1 al final del tiempo reglamentario, aunque desde los once metros la puntería de las jugadoras galas marcó la diferencia ante las noruegas, que sucumbieron de la manera más dolorosa posible.

Su rival en la final en el el Windsor Park, en Belfast (Irlanda), será Francia. La selección más laureada de la competición ganaron a España en semifinales, también en penaltis, y pusieron rumbo al último partido del torneo.

Las teutonas finalizaron su andadura en la fase de grupos en la primera posición, pero con malas sensaciones tras caer ante la colista y local Irlanda del Norte en la última jornada. En semifinales, su fortaleza defensiva les permitió terminar 0-0 el duelo y poder hacer gala de su certeza desde los once metros para pasar a la final.

¿Cuándo se juega la final del Europeo sub-17 femenino?

El partido entre Alemania y Francia, correspondiente a la final del Europeo sub-17 femenino, se disputará el próximo domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST). El partido por el título se celebrará en el Windsor Park, en Belfast (Irlanda),

¿Dónde ver la final del Europeo sub-17 femenino gratis por TV y en directo?

En España, la final del Europeo sub-17 femenino entre Alemania y Francia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

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