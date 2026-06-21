¿Cuándo juega España su próximo partido contra Uruguay en el Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

España ha puesto tierra de por medio en su clasificación a las rondas eliminatorias del Mundial 2026. Después de golear a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos, el combinado de Luis de la Fuente ya centra su atención en la disputa del siguiente partido, que será contra Uruguay para cerrar la primera ronda del torneo.

La vuelta de Lamine Yamal al once titular de España impulsó a un equipo sin ideas tras su primer partido contra Cabo Verde. El combinado español estaba obligado a ganar si no quería meterse en problemas, aunque no hubo dudas del devenir final del partido desde los primeros minutos. A ritmo del azulgrana y de un eficaz Mikel Oyarzabal, el equipo sentenció su victoria en la primera mitad y reservó fuerzas para lo que se viene.

El próximo partido de España será contra Uruguay, el otro gran candidato a disputar la primera plaza del grupo. El duelo será crucial para saber quién avanza como primero, algo importante de cara a los posibles duelos en las eliminatorias de dieciseisavos hacia adelante. Se espera que Luis de la Fuente presente su once de gala contra Uruguay, mientras que el combinado de Bielsa quiere dar un golpe encima de la mesa en el Mundial a las primeras de cambio.

Las imágenes del España-Arabia Saudí. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Cuándo juega España contra Uruguay en el Mundial 2026?

El partido entre España y Uruguay, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el sábado 27 de junio a las 02:00 horas. El duelo se disputará en el Estadio Chivas, en Guadalajara (México).

¿Dónde ver el España - Uruguay de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Uruguay de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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