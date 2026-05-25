¿Cuándo juega España su próximo partido? Horario y dónde ver a la Selección Española por TV, gratis y en directo

La Selección Española cuenta los días para arrancar el Mundial 2026. A falta de unas pocas semanas para poner rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, el combinado nacional se prepara para la cita mundialista con dos partidos en el camino antes de arrancar la conquista de la segunda Copa del Mundo.

Luis de la Fuente dio a conocer este lunes la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de no poder contar con todos los futbolistas que querría el seleccionador nacional debido a lesiones inesperadas, la lista de España es suficientemente competitiva como para ser considerada una de las principales favoritas a levantar la próxima Copa del Mundo.

Luis de la Fuente, seleccionador de España / EFE

Antes de iniciar su camino por la Copa del Mundo, España tiene planificados dos partidos amistosos para poner a punto a sus jugadores. El primero será en Riazor, contra Irak; el segundo, contra Perú a pocos días de su primer partido en el Mundial. Servirán para coger ritmo antes de la cita mundialista, una oportunidad única para convencer a Luis de la Fuente de poder ser titulares durante la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega España su próximo partido?

La Selección Española jugará su próximo partido el jueves 4 de junio contra Irak a las 21:00 horas (CEST). El encuentro será en Riazor y será el primero de los dos que disputará el combinado de Luis de la Fuente antes de poner rumbo al Mundial 2026. El segundo encuentro será contra Perú el martes 9 de junio a las 04:00 horas (CEST), y el duelo se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

España - Irak (jueves 4 de junio, 21:00 horas) en Riazor (A Coruña)

- Irak (jueves 4 de junio, 21:00 horas) en (A Coruña) Perú - España (martes 9 de junio, 04:00 horas) en Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

¿Cuándo debuta España en el Mundial 2026?

España jugará el primer partido del Mundial 2026 el lunes 15 de junio a las 18:00 horas (CEST). Será contra Cabo Verde, el primero de los tres encuentros del combinado nacional en la Copa del Mundo.

España - Cabo Verde (lunes 15 de junio, 18:00 horas)

Cabo Verde (lunes 15 de junio, 18:00 horas) España - Arabia Saudí : (domingo 21 de junio, 18:00 horas)

Arabia Saudí (domingo 21 de junio, 18:00 horas) Uruguay - España: (sábado 27 de junio, 02:00 horas)

¿Dónde ver los partidos de España gratis por TV y online?

En España, los partidos amistosos de la Selección Española se podrán ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play. El Mundial 2026 también se podrá seguir por DAZN.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los dos partidos de España en el último parón de selecciones antes del Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de ambos partidos.