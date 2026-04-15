¿Cuándo juega España su próximo partido en la Clasificación para el Mundial 2027? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La selección española se prepara para dar un nuevo paso en la cita mundialista de Brasil 2027. 'La Roja', vigente campeona del máximo certamen intercontinental, afronta su último compromiso en el presente parón de selecciones con la voluntad de recuperar el terreno perdido tras su duelo contra Inglaterra.

El tempranero tanto de Lauren Hemp a los tres minutos del inicio del partido fue suficiente para que las 'Lionesses' diesen el primer golpe ante España en la carrera por el liderato del grupo A3. Las de Sonia Bermúdez se encuentran ahora a tres puntos de su gran rival, aunque tendrán la oportunidad de asaltar el liderato el próximo 5 de junio en un duelo en el que contarán con el factor campo a favor.

Antes de esta final anticipada, España medirá sus fuerzas ante Ucrania, la colista del grupo. En el anterior cara a cara, 'La Roja' consiguió imponerse con contundencia gracias a los goles de Imade, Corrales y Vicky López (1-3).

Vicky y Greenwood en una acción en el Inglaterra - España / RFEF

¿Cuál es la convocatoria de España para este parón de selecciones?

Porteras: Adriana Nanclares, Misa Rodríguez y Cata Coll Defensas: Laia Codina, María Méndez, Ona Batlle, Olga Carmona, Jana Fernández, María León, Aiara Agirrezabala, Irene Paredes y Eva Navarro Centrocampistas: atri Guijarro, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Clara Pinedo, Clara Serrajordi y Fiamma Benítez Delanteras: Athenea del Castillo, Claudia Pina, Vicky López, Salma Paralluelo, Edna Imade, Esther y Lucía Corrales

¿A qué hora juega España su póximo partido en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

España afrontará su cuarto partido en la fase clasificatoria europea el próximo sábado 18 de abril, midiendo sus fuerzas ante la colista Ucrania a partir de las 16:00 horas (CET).

¿Dónde ver el póximo partido de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

En España, el partido de la selección española contra Ucrania se podrán ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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