¿Cuándo juega España? Calendario de partidos de clasificación del Mundial

La selección española volverá a la acción la semana que viene con una convocatoria marcada por la polémica de la llamada a Lamine Yamal, que ante el PSG jugó su primer partido completo tras perderse dos semanas de competición por las molestias que arrastró con España en su último parón internacional.

La Roja, no obstante, deberá aislarse del ruido mediático para encarrilar la clasificación para el Mundial de Estados Unidos y Canadá de 2026, en un grupo en el que los de De la Fuente, de cosechar un buen resultado ante Georgia y Bulgaria, quedará muy encarrilado para la selección.

Inicio brillante

España arrancó su camino hacia el Mundial 2026 con dos triunfos contundentes que le dan margenen el Grupo E. En el estreno en Sofía, ante Bulgaria, La Roja impuso su jerarquía y se llevó un 0-3 gracias a los goles de Oyarzábal, Cucurella y Merino antes del descanso. No fue un trámite: el seleccionador Luis de la Fuente reconoció que al equipo le faltó “finura, frescura e intensidad” en la segunda mitad.

Tres días después, en Konya, España completó una exhibición histórica con una goleada de 0-6 sobre Turquía. Fue un “set en blanco” donde sobresalieron Pedri con un doblete, Merino con un hat-trick y un tanto de Ferran Torres. Con estas dos victorias, España lidera el grupo con 6 puntos, tres más que Georgia, la segunda clasificada, y dos porterías sin conceder, encarrilando de forma brillante su objetivo clasificatorio.

¿Cuándo juega España?

España afronta dos duelos decisivos que pueden dejar vista para sentencia la clasificación. El combinado nacional tendrá dos test a priori asequibles en este segundo parón internacional y la dinámica invita al optimismo para ver a la actual campeona de Europa y subcampeona de la Nations League en el próximo Mundial. Te dejamos el calendario con fecha y horario de los próximos compromisos de la selección: