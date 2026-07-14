Juanma Castaño se vuelca con España y lanza un dardo: "No tenemos a Haaland, Messi, Mbappé o Vinicius, pero..."

No es cómo empieza, sino cómo acaba. España empezó el Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, empatando contra Cabo Verde y la selección española fue criticada por todos lados, aunque el que más recibió fue Luis de la Fuente. Poco a poco, La Roja empezó a carburar y ya está en la final de la Copa del Mundo, eliminando a la selección más imponente del torneo: Francia.

El partido empezó igualado, debido a que los dos equipos salieron con el máximo respeto, pero poco duró, pues Lamine Yamal estuvo muy acertado tras tirarse encima de Lucas Digne, quien cometió un penalti infantil al golpearle la pierna. El encargado de lanzarlo fue Mikel Oyarzabal, que no falló desde los once metros. En la segunda parte, España no renunció al ataque y Pedro Porro anotó el segundo tanto tras una gran jugada de Dani Olmo.

La clasificación de España para la final del Mundial está en boca de todos y desde 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, analizaron el triunfo de La Roja ante Francia.

Juanma Castaño se sincera en 'El Partidazo de COPE'

En primer lugar, el presentador de 'El Partidazo de COPE' empezó diciendo que "España vuelve a estar en la final del Mundial después de 16 años". El periodista asturiano recordó que "lo hace tras derrotar a la mejor selección del torneo: Francia".

Castaño quiso dejar claro que "la selección española firmó un partido impresionante de principio a fin", y mencionó al mejor jugador de la semifinal, Pedro Porro: "Está completando un campeonato sencillamente espectacular".

Pedro Porro, MVP del Francia-España de semifinales del Mundial 2026 / EFE

Por otro lado, el presentador de 'El Partidazo de COPE' se volcó con De la Fuente: "Es un entrenador impresionante, tanto a la hora de elegir la convocatoria como de confeccionar el once y hacer los cambios. Una vez más, ha estado impresionante".

Luis de la Fuente, en el Francia-España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Asimismo, desveló cuál fue la gran virtud de España: "La clave de esta selección es que es un equipo. No tenemos a Haaland, Messi, Mbappé o Vinicius, pero sí al mejor equipo del campeonato, con mayúsculas. La palabra es 'equipo': solidario, sin egos, sin malos rollos".

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"Hay motivos de sobra para ser muy esperanzadores de cara a la final del Mundial", concluyó.