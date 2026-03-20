Juanma Castaño siembra dudas en la selección: "Joan Garcia es buenísimo, pero…"

Joan Garcia fue convocado por Luis de la Fuente para la lista de la selección española. El guardameta del FC Barcelona estaba completando una gran temporada hasta el momento y haciendo méritos para dar un paso más allá en su carrera profesional. A sus 24 años, se ha ganado la titularidad en el Barça y ahora tendrá la oportunidad de demostrarle a Luis de la Fuente que puede ir al Mundial.

Para esta lista, España disputará dos enfrentamientos. El primero será el 27 de marzo contra Serbia, en el Estadi de la Ceràmica. El segundo, contra Egipto, el 31 de marzo, en el RCDE Stadium. Dos partidos que servirán como últimos preparativos antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La opinión de Juanma Castaño

Como estaba previsto, se ha especulado mucho sobre la portería de la selección y los cuatro porteros convocados: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia y Álex Remiro. El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha hablado del gran nivel de los guardametas españoles, que ahora mismo no dispone de un titular indiscutible.

"A mí Joan me parece buenísimo, pero se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España", dice el presentador. "No ves a ninguno que digas tú, es que está para quitarlo", dice.

Además de Joan Garcia y los fijos del Barça en la Selección (Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermín y Ferran Torres), los azulgranas Eric Garcia y Marc Bernal también tenían opciones de entrar en escena en la última ventana previa al Mundial.

El de Martorell es, sin ninguna duda, uno de los mejores centrales españoles del momento, aunque las molestias musculares que viene arrastrando recientemente han impedido su presencia en la convocatoria.