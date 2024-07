Joselu: "Esperamos retirar a Kroos el viernes"

Tras realizar la penúltima sesión de entrenamiento antes de enfrentarse a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 (viernes 5 de julio a las 18:00 horas), compareció en rueda de prensa Joselu. Protagonista por varios aspectos: su reciente salida del Real Madrid rumbo a Qatar, por enfrentarse a sus ya excompañeros Kroos y Rüdiger, pero también porque se medirá al combinado germano en Stuttgart, ciudad en la que nació el 27 de marzo de 1990.

"Esperemos que el viernes sea el último partido de Kroos. No es que sea especial porque haya estado aquí, son unos cuartos de final de la Eurocopa contra una grandísima selección. Toni ha sido un amigo, he hablado mucho con él y me ha aconsejado mucho. Es fundamental para Alemania y lo ha sido para el Real Madrid. Con Rüdiger hablé el otro día. Es un jugador fundamental, su ambición e implicación... Es un reflejo de lo que hemos conseguido esta temporada", explicó el delantero de la selección española ante los medios de comunicación.

Preguntado por su salida del Real Madrid, tras una sola temporada y como cedido, rumbo a Qatar, Joselu ha sido claro al respecto: "Lo que te mueve un poco son las ganas de seguir compitiendo, quizás mi papel este año no hubiera sido el mismo que el año pasado. Me voy a un país muy bueno y creo que era el momento perfecto para poder dar ese paso. Lo que no quería era irme a otro club europeo, he salido de la mejor manera posible conquistando títulos. Vienen unos buenos años en el Madrid con jugadores muy jóvenes".

El delantero reflexionó sobre su llegada al Santiago Bernabéu: "El momento en el que estoy ahora, lo disfruto cada día. No es fácil llegar al Madrid con 33 años, a todo hay que darle valor. Todo llega y estoy muy contento de todo lo que he aprendido y disfrutado durante mi carrera, el camino no es fácil. Ojalá hubiera podido estar diez años en el Real Madrid", dijo.

Joselu tan solo se ha vestido de corto en un partido, frente a Georgia, cuando España ya tenía asegurada la clasificación para los octavos de final y como primera de grupo. "Lo que me preocupaba era estar en la lista de 26. Creo que todos somos importantes y el día a día es lo más importante en una concentración tan larga. Es lo que nos está llevando a conseguir lo que estamos logrando. En el banquillo también tienes más tiempo para analizar al rival", aseguró al ser preguntado por si esperaba tener más protagonismo.