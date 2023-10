José Ramón de la Morena: "Necesitamos un presidente para la RFEF sin mochila corrupta”

El reconocido periodista español habló sobre la complicada situación que se vive en la RFEF tras inaugurar The Football Games Cancún, torneo que impulsa en México junto a Asdeporte, en el Ayuntamiento de Benito Juárez "No puede ser que al presidente de la RFEF lo elijan entre 140 personas. No representa al fútbol español", ha apuntado

José Ramón de la Morena, figura del periodismo español y presidente de la fundación que lleva su nombre, se ha pronunicado sobre la complicada situación que se vive en la RFEF tras inaugurar el torneo internacional Sub-12 del que es impulsor, junto a la empresa mexicana Asdeporte, en México, The Football Games Cancún.

Las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol se disputarán, finalmente, durante el primer trimestre de 2024, como autorizó este miércoles el Consejo Superior de Deportes. Uno de los candidatos al puesto, será, según ha podido saber SPORT, Pedro Rocha.

"No puede ser que al presidente de la RFEF lo elijan entre 140 personas"

Sobre una decisión tan importante como la de elegir al presidente de la RFEF, José Ramón de la Morena lo tiene muy claro y aboga por un método de elección mucho más democrático. "No puede ser que al presidente de la RFEF lo elijan entre 140 personas. Es tan fácil como prometer 71 puestos con buenos sueldos. Si cada persona con licencia federativa representara un voto, considero que realmente el presidente lo elegiría el fútbol. Mientras estemos de esa manera es una verguenza".

José Ramón de la Morena, durante el acto de presentación de The Football Games en el Ayuntamiento de Benito Juárez | Fundación JRM

Para él, sería una solución más que realista y que ayudaría a dar un paso adelante al fútbol español. "¿Quién va a protestar contra eso? El que lo hace, es porque no es demócrata o porque tiene intereses bastardos. Con la seguridad y los medios que hay se puede asegurar un voto anónimo seguro. Recuerdo todavía las elecciones en las que Gaspart iba con los votos de la gente, en las que Sánchez Arminio llevaba con la 'correa' a los árbitros a votar. Me parece que se acabarían todos los problemas, con elecciones limpias", asegura contundentemente.

"Lo anuncié hace bastante tiempo"

Luis Rubiales anunció su dimisión como presidente de la RFEF el pasado 10 de septiembre en una entrevista en Londres con Piers Morgan. Para el puesto, que ahora ocupa el interino Pedro Rocha, el mítico periodista español tiene claro qué condiciones debe reunir.

Luis Rubiales a su llegada a la Audiencia Nacional | Agencias

"De Rubiales no voy a hablar, ya lo he hecho bastante, y no soy profeta, pero lo anuncié hace bastante tiempo. Ante todo necesitamos un presidente sin mochila corrupta en la espalda. Un presidente nuevo y que venga realmente a gestionar las cosas y que sea limpio, que no venga a lucrarse. Alguien que no esté bajo sospecha", finalizó.