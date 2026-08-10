Jorge Vilda (45 años), exentrenador de la Selección Española femenina, perdona pero no olvida a la RFEF: "No me arrepiento"

El exentrenador de la Selección Española femenina, Jorge Vilda, fue destituido de su cargo el 5 de septiembre de 2023 por parte de la RFEF, pese a haber ganado el Mundial tan solo dos semanas antes.

El motivo, su posicionamiento cercano a la figura de José Luis Rubiales después del polémico beso sin consentimiento a la futbolista Jennifer Hermoso y de todo lo que ocurrió después. Vilda comentaba que el momento del despido fue muy rápido y que "iba con otra idea a la reunión" en la que le cesaron y que lo hicieron para hacer "cambios estructurales", según le comenaron.

Tras aquello, Vilda acusó a la federación de haberle despedido de manera injusta y reveló que se le había renovado por cuatro años tan solo unos días antes. Para sustituirle se escogió a Montse Tomé, que precisamente era una de las ayudantes del técnico madrileño. Actualmente, Vilda es el entrenador de la selección nacional femenina de Marruecos.

El beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial de 2023 en Sídney / YouFirst

Ahora ha sido 'El Larguero' el que ha recuperado su figura para hablar de varios temas, incluido un posible arrepentimiento por como se dio toda la situación y como se saldó una de las crisis reputacionales más grandes en el máximo organismo del fútbol español.

Con tres años de por medio y la cabeza fría asegura que "el escenario que surgió después (de ganar el Mundial) no se lo hubiese imaginado nunca", pero que "no ha tenido ningún pensamiento de arrepentimiento" posterior y defiende su actuación durante ese momento porque asegura no haber actuado nunca de mala fe y "no haber faltado el respeto a nadie".

Jorge Vilda. Juicio en la Audiencia Nacional por el beso que dio Luis Rubiales a Jenni Hermoso. / José Luis Roca

Por eso, sí que piensa que la manera de salir de la RFEF fue injusta, tanto la suya como la de otros "16 o 17 grandes profesionales que dejaron de estar en la Federación por motivos que no entiende", aunque asegura que la etapa en la selección ya está cerrada: "Es un capítulo pasado, la cicatriz está ahí, pero ya está hecha".

Para ello fue clave la rápida integración dentro del esquema marroquí: "Me vino bien que a las tres semanas de dejar la Federación me llamasen de un proyecto nuevo", comenta. Acerca de su etapa en España, asegura que fue muy duro el último año de preparación antes del Mundial porque "son 24 horas dedicado en cuerpo y alma" al proyecto, algo que termina afectando a la familia.

Jorge Vilda es el actual seleccionador marroquí femenino. / ·

Cuando saltó todo por los aires, sin embargo, sí que le dolió que no le supieran dar ninguna explicación deportiva para su cese: "En lo deportivo lo voy a aceptar todo, pero creo que se ha sido injusto conmigo en lo personal", comentaba en su momento.

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En cuanto al fútbol, tras la marcha de Vilda la selección consiguió alzarse con las dos Ligas de Naciones de la UEFA de los dos años siguientes,ac en 2024 y 2025. Actualmente, la seleccionadora nacional es Sonia Bermúdez, curtida en las categorías inferiores, además de ser exjugadora del FC Barcelona.