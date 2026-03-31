Joan Garcia: "Es un sueño, estoy agradecido a la gente que me ha aplaudido"

El gran protagonista del encuentro entre España y Egipto no fue otro que Joan Garcia. No tanto por su rendimiento deportivo, ya que apenas pudo intervenir debido al dominio de los de De la Fuente, sino por debutar al fin con el combinado nacional.

"Sienta increíble. Es un sueño que tienes cuando empiezas a jugar de pequeño al fútbol. Un sueño hecho realidad, muy contento y orgulloso del trabajo que he hecho para llegar hasta aquí", explicó el futbolista del Barça después del pitido final.

Cuando se produjo su entrada al campo para sustituir a Raya hubo división de opiniones, aunque Joan prefirió centrarse en la gente que le apoyó en todo momento y que fueron mayoría: "Estaba suficientemente ilusionado y centrado en el partido, eso queda en segundo plano. Agradecido a la gente que me ha aplaudido y me ha apoyado y yo contento con el debut".

Además, el portero confesó el momento exacto en el que el cuerpo técnico le dijo que debutaría con el equipo: "Ha sido al descanso, me han dicho que me moviera porque podría entrar. Hasta que no entras y no te metes en la portería no te lo crees".

Por último, Joan Garcia no quiso entrar a valorar la posibilidad de ir al Mundial, aunque no ocultó su ilusión por estar en la esperada cita, en la que el conjunto español partirá como una de las grandes favoritas a alzarse con el título. "Ves que puedes ir, pero quedan dos meses todavía. Hay que centrarse en seguir trabajando y seguir rindiendo con el club. Si me llaman para ir al Mundial, muy contento", concluyó.