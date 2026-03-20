Joan Garcia sube al último tren hacia el Mundial... con un posible debut con la Selección en el RCDE Stadium

Era el principal nombre propio de las quinielas y los debates previos a la convocatoria de Luis de la Fuente para los amistosos de la selección española contra Serbia y Egipto en el último parón de la temporada 2025/26. Pasaba el último tren de Joan Garcia hacia el Mundial de 2026 y el portero titular del FC Barcelona, quería cogerlo. El de Sallent se lo ganó en el terreno de juego tras muchos meses de picar piedra y Luis de la Fuente no dudó en incluirle en una lista a tres meses del gran torneo internacional con cuatro arqueros.

En la última ventana internacional de la temporada pasada, en la que España disputó la 'final four' de la UEFA Nations League, la ausencia de Joan Garcia en la convocatoria de Luis de la Fuente generó mucha crispación entre los aficionados del RCD Espanyol. Venía de ser el mejor portero del curso 2024/25, pero el seleccionador absoluto, para el que Unai Simón y David Raya son intocables, prefirió mantener a Álex Remiro como tercer guardameta para no desestabilizar el bloque con un título en juego.

Esa decisión provocó que la cláusula de rescisión de Joan Garcia no aumentara a 30 millones de euros, cinco 'kilos' más de los que tuvo que pagar el Barça para obtener sus servicios.

A pesar de que su buen rendimiento con el conjunto blaugrana fue inmediato, el seleccionador tampoco lo citó en la primera ventana de la presente campaña, cuando España se enfrentó a Bulgaria y Turquía en compromisos correspondientes, precisamente, a las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En las siguientes dos ventanas no hubo posibilidad de estreno con 'La Roja' por la lesión en el menisco que sufrió a finales de septiembre.

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A tres meses del Mundial, sin embargo, De la Fuente quiere ver a Joan Garcia en el día a día, los entrenamientos y los partidos para tomar una decisión sobre la lista definitiva. La gran sorpresa es que la inclusión del catalán no ha conllevado el descarte de ninguno de los tres guardametas habituales: Unai Simón, Raya y Remiro. El morbo está servido... especialmente de cara al encuentro ante Egipto en el RCDE Stadium. El de Sallent podría debutar con España en la que fue su 'casa' antes de fichar por el Barça.