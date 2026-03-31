Joan Garcia, convocado para el España-Egipto: llevará el dorsal '18' de Zubimendi

A unas horas de la disputa del España - Egipto en el RCDE Stadium, el seleccionador Luis de la Fuente sigue sin despejar una de las dudas que se mantenían de cara al último test de la Selección de cara al Mundial 2026 antes de que se conozca la lista definitiva. La baja de Zubimendi ha provocado que, para el segundo partido de la ventana internacional, no haya tenido que descartar a ninguno de los cuatro porteros. Joan Garcia, que hereda el '18' del centrocampista del Arsenal, estará en Cornellà-El Prat.

El seleccionador español convocó en su momento a cuatro porteros intentando controlar el debate en torno a la portería de la Roja y posponer al máximo su decisión definitiva sobre qué tres guardametas acudirán el próximo verano a la cita americana.

Su siguiente paso fue reafirmar como titular a Unai Simón en el primer amistoso de esta ventana de selecciones, contra Serbia (3-0). David Raya y Álex Remiro fueron los suplentes aunque no disputaron un solo minuto y el cancerbero de Barça Joan Garcia, el descartado. Fue una manera de demostarr que Unai es su portero titular para la Copa del Mundo.

El martes, tras una última sesión de trabajo en Las Rozas, la selección se desplazó a Barcelona en donde De la Fuente y Mar Cucurella atendieron a los medios de comunicación en medio de la gran expectación generada en torno al duelo del RCDE Stadium.

El seleccionador no quiso dar pistas en la comparecencia de prensa sobre el asunto de la portería, aunque dijo tener "la decisión tomada" y que "no puedo ser adivino para saber si debo cambiar al portero, al delantero o a un central durante el partido". La Federación Española ha publicado en la previa del partido la lista de dorsales y aunque esto sirvió para descartar a Joan Garcia ante Serbia, la lesión de Zubimendi ha provocado que el técnico riojano haya podido otorgar un número a sus cuatro guardametas.

Debate abierto en la portería

El debate en torno a la portería de la selección española sigue abierto, pues De la Fuente se ha encontrado con, al menos, cuatro porteros de altísimo nivel para escoger. Unai Simón es el titular en los últimos años un portero sobrio y solvente que ha sido pieza importante en los éxitos del equipo.

En cualquier caso, David Raya apunta a la titularidad en el partido ante Egipto, por lo que Remiro o Joan Garcia tendrían su oportunidad a lo largo del encuentro. Al tratarse de un amistoso, las Federaciones pactan unas 'normas' especiales y pueden ser convocados cuatro porteros, a diferencia del Mundial, donde solo se inscriben a tres.

David Raya, habitualmente considerado el segundo de abordo, está demostrando una forma sensacional en el Arsenal y es considerado el mejor de la Premier en la actualidad. Remiro en la Real Sociedad une a su eficacia bajo los palos un buen juego con el pie a la hora de iniciar el juego del equipo.

David Raya se perfila como el portero titular de España ante Egipto / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y Joan Garcia es considerado el meta del futuro tras su irrupción en el Espanyol primero y en el Barça, después. Domina el juego aéreo, es rápido bajo palos y domina las situaciones de uno contra uno además de su inteligencia y sangre fría para jugar adelantado al borde del área para controlar los espacios cuando la línea defensiva está muy adelantada.

No hay ninguna novedad a, una vez que Zubimendi regresó a Londres después de que el jugador del Arsenal notara molestias en la rodilla. Se une a las bajas previas de los lesionados Nico Williams o Merino.

Las federaciones española y egipcia, con el acuerdo de la FIFA, han pactado para este partido hasta un máximo de once cambios que se pueden repartir hasta en tres ventanas. Además, la Selección repetirá con el uniforme que ya utillizó para el primer encuentro de esta ventana, frente a Serbia, con la camiseta color crema y el pantalón y las medias color granate.

Por cierto, que el máximo organismo mundial rectificó la normativa y aunque se lleven a cambio la totalidad de las sustituciones, el encuentro constará en los registros como partido oficial y no como un entrenamiento, como sucedió con el amistoso disputado por el combinado nacional entrenado entonces por Luis Enrique Martínez frente a Jordania (1-3) en las vísperas del Mundial de Catar 2022

Los dorsales para el España-Egipto

Estos son los dorsales de España para enfrentarse a Egipto en el RCDE Stadium: Raya (1), Mosquera (2), Grimaldo (3), Cubarsí (4), M.Llorente (5), Huijsen (6), Ferran (7), C.Soler (8), Borja Iglesias (9), Olmo (10), Yeremy (11), Pedro Porro (12), A.Remiro (13), Laporte (14), Baena (15), Rodrigo (16), Fornals (17), Joan Garcia (18), Lamine Yamal (19), Pedri (20), Oyarzabal (21), Fermín (22), Unai Simón (23), Cucurella (24), Víctor Muñoz (25) y Barrenetxea (26)