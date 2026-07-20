Joan Capdevila desvela un secreto: Marc Cucurella cumplió su promesa

Fue uno de los protagonistas de la previa de la final del Mundial 2026 por sus problemas para entrar en Estados Unidos: Joan Capdevila, campeón con España en el Mundial de 2010 tuvo problemas para acceder a Estados Unidos por haber jugado un partido en Irán diez años atrás; unos problemas que a punto estuvieron de dejarlo fuera del MetLife Stadium y poder presenciar en directo cómo su 'heredero' en el carril izquierdo, Marc Cucurella conquistaba la segunda estrella. Tras el triunfo de la Roja sobre Argentina (1-0) el exdefensa internacional catalán desveló un secreto que compartía con su paisano, quien fue su cómplice antes de empezar el encuentro.

Joan Capdevila era el lateral izquierdo titular del equipo de Vicente del Bosque en la Copa del Mundo de Sudáfrica y en los prolegómenos de la final Holanda-España (0-1) que se disputó el 11 de julio de 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo, el defensa de Tàrrega siguió un ritual que le dio suerte, tal como explicaba en sus redes sociales:

"Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO... En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces". Hasta aquí, todo normal; Andrés Iniesta batió a Maarten Stekelenburg en el minuto 116 y unos minutos después Íker Casilla levantó el trofeo. La novedad es que tras el triunfo de este domingo de España ante Argentina Joan desveló que "le pedí a Marc Cucurella que hiciera lo mismo ayer..." antes de la final del MetLife Stadium.

En el video que acompaña el mensaje de Joan Capdevila, se puede ver cómo el ahora defensa del Real Madrid se desplaza hasta la banda del terreno de juego una vez que ha finalizado la ceremonia previa a la final. 'Cucu' se agacha mientras saca de debajo de las medias una moneda para enterrarla en el césped.

Más allá de supersticiones, y de que se pueda pensar que el ritual de Joan transplantado dieciseis años después de Johannesburgo a Nueva Jersey por Marc tuvo su efecto, la historia desvela el respeto de Cucurella por Capdevila, el exjugador del Deportivo de La Coruña que por derecho propio forma parte de la historia del fútbol español por su contribución en los títulos de la selección en la Eurocopa de 2008 a las órdenes de Luis Aragonés y en el Mundial de 2010 con Vicente del Bosque, además de la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Como no podía ser de otra manera, Capdevila agradeció el gesto de respeto de su sucesor en la banda izquierda de la defensa de la selección: "Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!". Un Cucurella quien, por cierto, como buen alumno ya ha igualado al maestro pues como él cuenta en su palmarés con la Eurocopa de 2024, el Mundial de 2026 y la medalla de PLata de los Juegos Olímpicos de 2020. Y con la esperanza de poder mejorar ese currículum...