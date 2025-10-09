Jesús Rodríguez, sobre jugar en Miami: "Si a mí me tocara jugar de local, no me gustaría"

Jesús Rodríguez ha dado su punto de vista acerca del partido que se disputará en Miami entre Villarreal y Barça el próximo 20 de diciembre. "Siempre va a salir perjudicado el equipo local, pero si han dado el visto bueno es porque lo ven bien. Si a mí me tocara jugar de local no me gustaría mucho, porque quiero estar con mi afición", explicó el extremo andaluz en una rueda de prensa con la Selección.

El futbolista de 19 años fichó este verano por el Como, con el que jugará en Australia un encuentro de la Serie A. En el conjunto italiano ha coincidido con muchos españoles, uno de ellos Cesc Fàbregas, entrenador del equipo al norte de Italia. "Es un entrenador increíble, cercano, que ayuda a los jóvenes. Me pide que juegue con descaro", desveló Jesús.

"Los compañeros son excepcionales, me han acogido increíble, sobre todo Morata. Es el capitán, un referente para nosotros" Jesús Rodríguez, jugador de la selección española

En su segunda presencia en la absoluta no podrá coincidir con Lamine Yamal, al que considera "el mejor futbolista del mundo". "Es un referente para mí y el jugador que más me ha sorprendido", mencionó el canterano bético. Pese a su inexperiencia con los 'mayores', Jesús ya se siente arropado por el equipo, gracias en parte a la figura del capitán de la Roja, Álvaro Morata. "Los compañeros son excepcionales, me han acogido increíble, sobre todo Álvaro. Él me dijo que va a seguir trabajando, es el capitán, un referente para nosotros. El míster va a seguir contando con él", señaló el extremo.

Aunque ha sido convocado dos veces consecutivas por Luis de la Fuente, quien confía mucho en sus cualidades, Jesús todavía ve lejos disputar la Copa del Mundo. "Todos lo tenemos en mente, pero queda mucha temporada por delante con nuestro club", sentenció el jugador del Como.