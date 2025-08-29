Jesús Rodríguez, la gran novedad de la lista de Luis de la Fuente

Más de uno, seguramente, daba por hecho que la gran novedad de la lista de Luis de la Fuente para enfrentar a Bulgaria y Turquía, partidos correspondientes a la clasificación para el Mundial 2026, sería Joan Garcia. El de Sallent, que ya hizo méritos para ser convocado cuando defendía la portería del Espanyol, estaba expectante a una convocatoria de la cual, finalmente, se quedó fuera.

Luis de la Fuente fue fiel a su idea. Al grupo que tanto rédito le dio en la historia reciente. Y por ello el trío de guardametas no sufrió modificación alguna: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Debutante

Quien, sin lugar a dudas, se robó todo el protagonismo fue un Jesús Rodríguez que se estrena en una lista de la Selección Absoluta. El canterano verdiblanco, que derribó la puerta el pasado curso y se hizo un hueco en el once titular de Manuel Pellegrini, hizo las maletas este mismo verano para unirse al ambicioso proyecto de Cesc Fàbregas en el Como 1907.

La joven perla dejó una millonada en las arcas bétics: 22,5 millones de euros fijos que podrían ascender a un máximo de 28,5 si se cumpliesen las diferentes variables incluidas en su contrato. En el Como se reencontaría con su excompañero Assane Diao, que tomó el mismo camino el pasado mes de enero.

Jesús Rodríguez, goleador en la Conference League / @Conf_League

Un ecosistema propicio para un chaval que reúne el talento necesario para brillar en la élite, pero aún necesita alcanzar la madurez futbolística. Un diamante en bruto en toda regla.

Y que, ahora, tiene ante sí una oportunidad de oro para demostrar su valía en una Selección que mezcla experiencia con juventud. Y en la que sentirá el fiel apoyo de los más veteranos, entre ellos Carvajal o Rodri, que regresaron de sus respectivas lesiones y volvieron a entrar en una lista de Luis de la Fuente.