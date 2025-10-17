Jenni Hermoso y Mapi León regresan a la selección española

La selección española femenina ha dado a conocer este viernes la lista de jugadoras para la semifinal de la UEFA Nations League a doble partido contra Suecia. Se trata de la primera convocatoria de Sonia Bermúdez desde que le tomó el relevo a Montse Tomé en el banquillo de la 'roja'. También es la primera vez que el combinado nacional vuelve a jugar después de perder la Eurocopa en la final contra Inglaterra en la tanda de penaltis a finales de julio.

La ida frente a Suecia se disputará el viernes 24 a partir de las 20:00 horas en el Estadio La Rosaleda de Málaga. El pase a la final se decidirá en territorio sueco el martes 28 a las 19:00 horas en el Gamla Ullevi de Göteborg. En la otra semifinal del torneo encontramos a Alemania y Francia. Por tanto, de ese duelo saldría el posible rival de España en las finales de la Nations League o en la pelea por el tercer y cuarto puesto. En una hipotética final, la Selección Española disputará la ida fuera de casa y la vuelta en nuestro territorio los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, si no hay modificaciones.

Por lo que respecta a la convocatoria de Sonia Bermúdez, una de las grandes novedades es la de Jenni Hermoso. La delantera de Tigres encadenaba un año sin recibir la llamada de la selección española, apartada por la exseleccionadora Montse Tomés "por motivos estrictamente deportivos". Sin embargo, con Bermúdez en el banquillo aseguró que "comenzamos de cero" en el acto de su puesta de largo. En la primera ocasión, premio para la máxima goleadora histórica de la 'roja'.

La 'roja' más blaugrana

La otra, sin duda, es la de Mapi León, quien no iba convocada con la selección española desde hace más de tres años: su último partido fue en julio de 2022 en los cuartos de final de la Eurocopa. La defensa fue una de 'Las 15' que se opusieron a la gestión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con la selección femenina; con Jorge Vilda y Luis de la Fuente como máximos señalados.

En clave blaugrana, la seleccionadora contará con 11 futbolistas del Barça, casi la mitad del total de la convocatoria, integrada por 23 jugadoras: Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi, Clàudia Pina y Salma Paralluelo. Serrajordi es alta de última hora en la convocatoria, sustituyendo a la lesionada Patri Guijarro.

La convocatoria

Así pues, esta es la convocatoria de Sonia Bermúdez con la selección española femenina para las semifinales de la UEFA Nations League: Cata Coll, Nanclares, Astralaga; Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez, Lucía Corrales; Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi, Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Esther González, Clàudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro y Martín-Prieto.