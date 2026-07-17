Javier Clemente carga contra Lamine Yamal: "No ha hecho un gran Mundial y no merece el Balón de Oro"

Javier Clemente ha hado unas declaraciones que no pasarán desapercibidas a pocos días de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El exseleccionador español concedió una entrevista al medio WinWin en la que analizó el encuentro por el título, el rendimiento de Lamine Yamal durante el torneo y el nivel del arbitraje, dejando varios titulares contundentes.

El técnico vasco de 76 años se mostró especialmente crítico con la posibilidad de que el extremo del FC Barcelona conquiste el próximo Balón de Oro, incluso si España termina levantando la Copa del Mundo: "No, en absoluto. No creo que un jugador de 18 años pueda ser considerado el mejor del mundo. Además, Lamine Yamal no ha hecho un gran Mundial. Ha jugado mejor con el Barcelona que con la selección durante este torneo", aseguró Clemente.

Javier Clemente en una entrevista de hace unos años / Sport

"Es muy difícil llegar a la altura de Messi"

El exseleccionador también fue preguntado por las constantes comparaciones entre Lamine Yamal y Leo Messi, una cuestión que ha acompañado al joven azulgrana desde su irrupción en la élite.

Para Clemente, el talento del futbolista culé es indiscutible, aunque considera prematuro situarlo al nivel del capitán argentino: "Estamos hablando de dos jugadores excepcionales. Uno ya ha hecho historia y sigue compitiendo al máximo nivel, mientras que el otro apenas está comenzando su carrera. Es muy difícil que Lamine alcance todo lo que consiguió Messi porque eso requiere muchos años de continuidad y éxito".

Aun así, el técnico sí considera que el extremo azulgrana es uno de los grandes talentos del fútbol actual: "De todos los jóvenes que hay ahora mismo, creo que es uno de los que más posibilidades tiene de acercarse a esa dimensión que alcanzó Messi".

Leo Messi y Lamine Yamal / EFE/AFP

Una final "muy igualada"

Más allá del debate individual, Clemente espera una final completamente abierta entre España y Argentina: "Será una final muy igualada. Argentina tiene muchísima experiencia y España ha demostrado un nivel extraordinario durante todo el torneo. Es imposible predecir el resultado porque puede decidirse por detalles o incluso en una tanda de penaltis".

Sobre cómo frenar a Leo Messi, el exseleccionador descartó un marcaje individual y apostó por una defensa colectiva: "España intentará limitar su influencia, pero es muy difícil detener a un jugador como Messi porque es un futbolista excepcional".

Clemente también aprovechó la entrevista para mostrar su descontento con el nivel arbitral del Mundial 2026, una cuestión que ha generado numerosas polémicas durante el campeonato: "En algunas jugadas Argentina ha salido beneficiada y en otras no, pero creo que el arbitraje ha sido lo peor del Mundial. Incluso con el VAR, el nivel no ha mejorado lo suficiente".