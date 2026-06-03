SELECCIÓN
Italia - España: horario y dónde ver las semifinales del Europeo sub-17 masculino 2026 hoy gratis por TV y en directo
A qué hora juega la selección española contra Italia y en qué canal de TV ver las semifinales del Europeo sub-17 masculino en abierto desde España
España se cita con Italia este jueves 4 de junio en Le Coq Arena de Tallin, Estonia, para disputar las semifinales del Europeo sub-17 masculino 2026. 'La Rojita', máxima ganadora histórica de la competición continental, se prepara para superar su último obstáculo antes de la gran final, aunque antes tendrá que batir a un rival temible.
Después de caer ante Croacia en un partido frenético (2-3), España cedió el liderato del grupo y se verá obligada a recorrer el camino 'difícil' hacia el título continental. El tropiezo en la jornada final condenó a 'La Rojita' a quedar encuadrada en semifinales con el líder del otro grupo.
El próximo rival de la selección española en el Europeo sub-17 masculino será Italia, selección con la que acostumbra a verse las caras en este tipo de torneos. El cuadro transalpino llega como firme candidata al título después de imponerse a Francia en la fase de grupos y de terminar encabezando la clasificación al sumar 7 puntos de los nueve posibles.
¿A qué hora juega España contra Italia en el Europeo sub-17 femenino?
El partido entre España e Italia, correspondiente a las semifinales del Europeo sub-17 masculino, se disputará este jueves 4 de junio a las 19:00 horas (CEST).
¿Dónde ver el Italia - España gratis por TV y online?
En España, las semifinales del Europeo sub-17 masculino entre España e Italia se podrán ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.
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