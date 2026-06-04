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EUROPEO SUB-17
Italia - España, en directo hoy: semifinales del Europeo sub-17, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de semifinales entre Italia y España del Europeo sub-17
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Jugadores a seguir en España
Este equipo dirigido por el ex del Barça, Espanyol o Levante Sergio Garcia tiene perfiles muy muy interesantes, como Enzo Alves, hijo de Marcelo, Ebrima Tunkara, Rubén Gómez del Atlético o Jordi Pesquer, lateral con mucha proyección del Barça. Ojo con Holmes Junior, central del Girona con muy buena pinta.
XI de España
Buenas tardes, ya tenemos XI de España para el duelo de semifinales frente a Italia del Europeo sub'17. Cuatro del Barça: Mayans, Ebrima, Jordi Pesquer y Roberto Tomás.
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