Italia - España, en directo hoy: semifinales del Europeo sub-17, en vivo

Jugadores a seguir en España

Este equipo dirigido por el ex del Barça, Espanyol o Levante Sergio Garcia tiene perfiles muy muy interesantes, como Enzo Alves, hijo de Marcelo, Ebrima Tunkara, Rubén Gómez del Atlético o Jordi Pesquer, lateral con mucha proyección del Barça. Ojo con Holmes Junior, central del Girona con muy buena pinta.