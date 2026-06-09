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Mundial 2027
Islandia - España, en directo: el partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre Islandia y España, el último partido de la fase de clasificación del Mundial femenino
10' (0-1)
España jugando a placer tras el 0-1. Pinta a partido muy cómodo para la selección.
7' (0-1)
Con este resultado, España se aseguraría su billete para el Mundial.
4' (0-1)
¡GOL DE ESPAÑA! Gol marca de la casa de Vicky -pierna izquierda al segundo palo- con una asistencia de lujo de primeras de Alexia.
2' (0-0)
Primeras aproximaciones de España, con un buen pase filtrado de Mariona, pero faltó precisión para terminar la jugada.
2' (0-0)
El partido ha arrancado con el guión previsto: el balón es de España e Islandia en repliegue.
0' (0-0)
¡ARRANCA EL PARTIDO!
En 20 minutos arrancará este Islandia-España en el estadio multiusos Laugardalsvöllur de Reikiavik.
La eslovaca Miriama Boková arbitrará el encuentro.
Aunque España domina claramente el histórico reciente (victoria 3-0 en marzo), Islandia es un equipo con experiencia en grandes torneos. Ha participado en las últimas cinco Eurocopas y alcanzó los cuartos de final en 2013. En esta fase de clasificación ha plantado cara a Inglaterra y ha superado con solvencia a Ucrania.
Incluso en el peor de los escenarios, España mantendría opciones de clasificarse directamente o, en el peor caso, accedería a la repesca, al igual que podría ocurrir con Inglaterra.
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