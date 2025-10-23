Irene Paredes confirma quiénes son las capitanas de la selección

La selección española arranca una nueva etapa bajo el mando de Sonia Bermúdez y lo hace con continuidad en el liderazgo. Irene Paredes, la encargada de comparecer en la rueda de prensa previa al España-Suecia de las semifinales de la Nations League, confirmó que el grupo de capitanas será el mismo que en la pasada Eurocopa (ella misma junto con Alexia, Aitana, Mariona y Olga): “Mantendremos el grupo de capitanas de la Eurocopa, nos entendemos muy bien. No me veo como capitana referente, somos un grupo con diferentes perfiles para llegar a todo y espero que sigamos haciendo las cosas bien en común”, explicó la defensa del Barça.

La llegada de Bermúdez marca el inicio de una nueva era en la Selección. “Es un nuevo comienzo, cambio de seleccionadora, de staff, un torneo diferente, preparación para futuras competiciones... Sólo te puedo decir que, a título personal, estoy muy contenta de seguir y continuar aportando al equipo y espero que vengan cosas bonitas para un equipo que trabaja cada día”, señaló la capitana.

Sobre el regreso de Jenni Hermoso y Mapi León, dos de las grandes novedades en la primera convocatoria de Bermúdez, Paredes se mostró especialmente feliz: “Es verdad que son dos compañeras que no habían estado últimamente por motivos diferentes, pero las dos están felices de volver. Jenni lo ha pasado mal, ahora tiene una sonrisa permanente por lo que supone ser parte de la Selección otra vez, y por Mapi, contenta de que haya decidido volver a estar. Son dos personas que suman y aportan al equipo”.

"Es un staff que quiere hacer las cosas bien"

La central no quiso desvelar detalles sobre el nuevo estilo que quiere implantar la seleccionadora, pero sí destacó el entusiasmo con el que se ha iniciado el trabajo: “Es un staff que ha entrado con muchas ganas e ilusión y quiere hacer las cosas bien como nosotras”.

En el plano personal, Paredes aseguró sentirse en un buen momento de forma tras un gran final de temporada con el Barça: “La pasada temporada acabé a un buen nivel, a nivel de club con los partidos estoy bien y por eso estoy aquí en la lista. Vengo para sumar, para currar, para seguir sumando en lo que necesite el equipo”.

Por último, la capitana advirtió del nivel de exigencia que supondrá la semifinal de la UEFA Women’s Nations League ante Suecia: “Tenemos delante dos partidos muy duros ante una selección potente que nos va a exigir al máximo. Queremos hacer un buen partido e ir poco a poco. Nos fijamos el siguiente objetivo y no más allá. Es un partido de altísimo nivel. Tenemos que estar francamente bien para hacerles daño y que no nos hagan daño porque son muy potentes”