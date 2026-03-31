Intenso debut de Joan Garcia con la selección: pitos y aplausos en el RCDE Stadium

Llevaba mucho tiempo esperando este momento y finalmente llegó. Joan Garcia, que se estrenaba en una convocatoria con la absoluta de España en este parón del mes de marzo, tuvo el premio por el que había peleado desde hace años, ya cuando formaba parte de la plantilla del Espanyol.

Ha tenido que ser, sin embargo, tras su fichaje por el Barça, cuando el guardameta ha visto recompensado su esfuerzo a nivel de clubs con el debut con la selección española.

Luis de la Fuente se llevó a cuatro porteros para jugar ante Serbia y Egipto porque no quería castigar a ninguno de los tres habituales en las recientes listas del seleccionador. Unai Simón, Remiro y Raya se mantuvieron en un equipo al que, eso sí, se unió Joan Garcia.

El técnico dejó fuera de la convocatoria al de Sallent para el amistoso ante los serbios. En cambio, le dio dorsal de jugador de campo para el encuentro ante los egipcios, por lo que incluso había opciones de ser titular.

Pese a ello, el elegido para salir de inicio fue David Raya y Joan Garcia tuvo que esperar desde el banquillo su oportunidad. Esta llegó en el minuto 62, cuando De la Fuente ordenó su entrada al césped.

No se trata de un movimiento para nada intrascendente porque abre las puertas de par en par al portero blaugrana de cara al Mundial, el objetivo de cualquier futbolista. A sus 24 años, sus opciones de disfrutar de la cita más importanta del mundo a nivel de selecciones son ya enormes.

Ya en la segunda parte, el portero del Barça tuvo por fin su ocasión de jugar sus primeros minutos con la absoluta. Sustituyó a David Raya, el teórico segundo portero de la selección, que fue titular ante Egipto en Cornellà.

Entró al campo Joan Garcia con el dorsal 18, y en el minuto 62. Cuando entró al campo, buena parte de la afición le dedicó una sonora pitada, por su pasado en el Espanyol y su fichaje por el Barça, aunque otros le aplaudieron y le ovacionaron.

Es el sexto portero que juega con la selección de la era De la Fuente, tras Kepa, Raya, Alex Remiro, Unai Simón y Robert Sánchez.

Lo que es evidente es que cuando el seleccionador hablaba de su confianza en el de Sallent, no iba de farol y, cuando ha llegado el momento, no le ha temblado el pulso a la hora de hacerle debutar. Ahora habrá que esperar a que llegue el momento decisivo con la lista que jugará el Mundial.