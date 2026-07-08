Un inmenso Xavi Espart lidera el pase de España para la final del Europeo sub-19

La selección española sub-19 sigue liquidando rivales con autoridad y solvencia. Los de Paco Gallardo continuan goleando a sus rivales y el penúltimo obstáculo para proclamarse campeones del Europeo apenas inquietó a la rojita.

España-Croacia s19 Europeo Sub-19 Semifinal España 3 0 Croacia Alineaciones España Manu, Fortea (Sangaré min.80), Mario, Cuenca (Anxo min.62), Salinas; Xavi Espart, Quim Junyent (Zárate min.80) , Thiago; Yáñez (Esteban min.80), Hugo y Morante (Ousmane min.62) Croacia Kostopec, Mikic, Zebic, Puljic, Mandic, Subotic (Gabric min.67), Covic, Bakovic (Simic min.67), Lovro Chelfi (Zrilic min.57), Sutalo y Kusanovic (Baric min.83)

Croacia intentó minimizar las virtudes españolas pero los goles de Xavi Espart, Jorge Salinas y Ousmane Diallo marcaron las diferencias.

El plan de partido de Croacia se basaba en cerrarle todas las líneas de pase y los espacios a España. Conscientes de su inferioridad técnica, la idea era desesperar al equipo de Paco Gallardo ante un cerrojo indisimulado.

España no se alteró ante el bloque bajísimo de los croatas y desmontó toda la estrategia de los balcánicos con el gol tempranero de Xavi Espart.

El versátil futbolista del Barça está completando un Europeo sobresaliente y ya suma dos tantos además de ser el timón de la sub-19. El gol de Espart llegó tras un chut exterior tan colocado como inesperado para el portero croata.

Jorge Salinas marcó un bonito gol / UEFA

El único jugador croata que intentaba amenazar a España era el blaugrana Lovro Chelfi que dejó algún detallito pero tuvo poca complicidad ofensiva del resto de sus compañeros.

El plan de Croacia era alargar al máximo un resultado ajustado pero los de Paco Gallardo volvieron a pulverizar el plan de partido del equipo de Sinisa Orescanin.

Un pase majestuoso de Thiago Pitarch lo aprovechó el lateral zurdo Jorge Salinas para encarrilar el partido.

Restaba casi media hora y Croacia tuvo que avanzar líneas. Con más espacios y los jugadores que entraron des del banquillo, la seleccioón española se encontró todavía más cómoda.

España celebró tres goles ante Croacia / UEFA

España nunca especuló pero supo leer los espacios y su juego se verticalizó. Así llegó el definitivo tres a cero con una transición liderada por Jorge Esteban que culminó de maravilla Ousmane.

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Los discípulos de Paco Gallardo buscarán el sábado proclamarse campeones de Europa de la categoría sub-19. Hasta ahora han ganado todos los partidos goleando y sin encajar un solo gol.