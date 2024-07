"Inhabilitar a Pedro Rocha sería una aberración"

España está en la final de la Eurocopa pero sigue abierta la causa contra el presidente de la RFEF, Pedro Rocha. ¿Cómo valora el presidente de LaLiga lo que sucede en la Federación?

Pues mire, con bastante preocupación. Y conozco bien este tema porque estoy personado en esta causa desde hace dos años, en el mismo juzgado de las detenciones de Tomas González Cueto, el abogado de la RFEF, y de Luis Rubiales. Conozco perfectamente las diligencias y en nigua sale Pedro Rocha. Nunca había visto que en 72 horas, un juez cite como testigo a una persona habiendo un montón de investigados e imputados que todavía no han sido citados. Y sobre el TAD: nunca vi que se pueda intentar inhabilitar a alguien por cesar a Andreu Camps, que fue una exigencia de las jugadoras y de Víctor Francos, el ex secretario de Estado para el Deporte. O por cesar al abogado de la RFEF, el mismo día que éste es detenido. O porque la Federación se persona en el juzgado donde se investigan estos hechos. ¿Se quiere inhabilitar seis años a Rocha por esto?

En cualquier caso, la imagen del fútbol español queda tocada.

Y me preocupa además porque en breve me tocará a mí: si por cualquier cosa de este nivel sucede esto… No es correcto lo que han hecho. A mitad del procedimiento disciplinario han cambiado el paso para buscar un artículo al que agarrarse. Si tienes al secretario de Estado diciendo que un presidente no puede estar en el palco porque está investigado… En LaLiga estamos muy preocupados.

Pedro Rocha, presidente de la Federación Española de Fútbol. / EP

Usted, como jurista, ¿qué explicación le encuentra?

No me atrevo a valorarlo. Como jurista, le puedo decir que es imposible que lo puedan inhabilitar. Pero con lo que está pasando… estoy bastante preocupado. Me preocupa la imagen, pero me preocupa más que se puedan utilizar las instituciones públicas, que se usen con otros fines. Insisto, inhabilitar a un presidente de la Federación por echar a Camps me parece una aberración.

¿Es una fijación del Gobierno?

No sé, lo que pienso es imposible que sea cierto. Si es así, sería terrible.