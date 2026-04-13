Inglaterra - España: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027

La selección española afronta este martes un duelo de altura ante Inglaterra en el tercer partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. El encuentro reedita la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, decidida por el histórico gol de Olga Carmona, aunque las inglesas se tomaron la revancha en la final de la Eurocopa 2025 al imponerse en la tanda de penaltis al equipo entonces dirigido por Montse Tomé.

El enfrentamiento se ha convertido ya en un clásico reciente. De hecho, Inglaterra es el rival al que más veces se ha medido España y la selección todavía no ha conseguido ganar en territorio inglés. Entre los precedentes más recordados están los cuartos de final de la Eurocopa de 2022, disputados precisamente en Inglaterra, cuando las locales remontaron en la prórroga (2-1) en Brighton.

Más reciente es el doble enfrentamiento de la pasada Nations League. Inglaterra se impuso 1-0 en Wembley con gol de Jess Park, mientras que España respondió con un 2-1 en Cornellà gracias a un doblete de Claudia Pina que clasificó a la Roja para la Final Four. El conjunto español, ya dirigido por Sonia Bermúdez, acabaría levantando el título tras superar a Suecia en semifinales y a Alemania en la final disputada a doble partido el pasado diciembre. Dos de dos Nations League para la Roja.

La diferencia de goles

España llega al choque tras imponerse con claridad a Islandia (3-0), con doblete de Claudia Pina y gol de Edna Imade, y también a Ucrania (1-3), con tantos de Edna Imade, Lucía Corrales y Vicky López. Inglaterra, sin embargo, presenta una mejor diferencia de goles tras medirse a los mismos rivales: 1-6 ante Ucrania y 2-0 frente a Islandia.

Por ello, el duelo se antoja decisivo para la primera plaza del grupo, la única que otorga el billete directo al Mundial sin necesidad de pasar por el play-off. España, además, afronta el encuentro con una convocatoria más reconocible después de que Sonia Bermúdez aprovechara los partidos anteriores para hacer pruebas y una buena gestión de cargas, con descansos para futbolistas que acumulan muchos minutos como Patri Guijarro, Ona Batlle o Alexia Putellas.

Han regresado futbolistas importantes como Cata Coll, Mapi León, Irene Paredes o Esther González (tras lesión, las dos primeras, y permiso, las dos últimas) para un choque que puede marcar el rumbo de la clasificación

Horario y dónde ver el Inglaterra - España

El duelo entre Inglaterra y España, correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, se disputará este martes, 14 de abril, a las 20.00h en el estadio de Wembley de Londres.

El encuentro podrá verse en abierto en La 1 y en streaming a través de la plataforma RTVE Play. También se podrá seguir toda la previa, el partido y el post partido en SPORT.es.

Alineaciones probables

Inglaterra: Hampton; Bronze, Greenwood, Morgan, Hinds; Walsh, Park, Stanway; James, Russo, Hemp

España: Cata Coll; Jana, Paredes, Mapi León, Ona Batlle; Patri, Vicky, Alexia; Mariona, Edna Imade, Pina