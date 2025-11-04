Inglaterra, el 'coco' para España en el camino hacia el Mundial femenino 2027

España ya conoce a sus tres rivales para luchar por la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027. La vigente campeona se enfrentará a Inglaterra, Islandia y Ucrania en unos encuentros que transcurrirán entre febrero y junio de 2026. Mala suerte para la 'roja', que volverá a enfrentarse a las inglesas después de caer frente a ellas en la final de la Eurocopa. Sin duda, el peor rival contra el que podrían quedar emparejadas en este sorteo, pero tendrán la oportunidad de lograr la revancha.

En el sorteo participaron 53 selecciones para la fase liga de la UEFA y Europa tendrá 11 plazas directas para el Mundial de Brasil 2027, en la que se incluye otra posible más, a través de la vía de repesca de interconfederaciones. Cuatro de estos puestos estarán determinados tras la fase de clasificación y los otros siete, mediante un 'play off' en el último trimestre de 2026.

Si la 'roja' queda primera en la clasificación de su grupo, obtendrá un billete de forma directa para el campeonato del mundo. En el caso de terminar la fase en segunda o tercera posición, participarán en el 'play off' de la ruta 1 frente a las mejores de las ligas B y C; mientras que si obtienen la cuarta posición, irán por la ruta 2 frente a equipos de la Liga B. Estos encuentros se disputarán entre octubre y diciembre de 2026 y España siempre tendría el factor campo a favor en la vuelta de las eliminatorias.

Antes, sin embargo, la selección que dirige Sonia Bermúdez disputará la final de la UEFA Nations League contra Alemania en una eliminatoria a ida y vuelta: el primer encuentro se disputrá en territorio germano el viernes 28 de noviembre en Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern a las 20:30 horas y la vuelta la acogerá el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el martes 2 de diciembre.