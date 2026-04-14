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Inglataterra - España, en directo: el partido de clasificación para el Mundial 2027, en vivo
Sigue el partido entre Inglaterra y España en Wembley, correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil
Todo a punto para que arranque el partido. Recordamos los onces:
Inglaterra: Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood; Walsh, Lendall, Stanway; Hemp, Russo, James
España: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Olga; Patri, Mariona, Alexia; Vicky, Esther, Pina
Por ello, el duelo se antoja decisivo para la primera plaza del grupo, la única que otorga el billete directo al Mundial sin necesidad de pasar por el play-off
España llega al choque tras imponerse con claridad a Islandia (3-0), con doblete de Claudia Pina y gol de Edna Imade, y también a Ucrania (1-3), con tantos de Edna Imade, Lucía Corrales y Vicky López. Inglaterra, sin embargo, presenta una mejor diferencia de goles tras medirse a los mismos rivales: 1-6 ante Ucrania y 2-0 frente a Islandia
Se han vendido más de 70.000 entradas
Escenario enorme: WEMBLEY
También sin sorpresas. Sarina se guarda la carta 'Chloe Kelly' para la segunda parte, como en la Euro
Y EL ONCE DE INGLATERRA
Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood; Walsh, Lendall, Stanway; Hemp, Russo, James
Sin sorpresas, regresan las titularísimas. Es Vicky la que hará de extremo y Mariona de interior en la derecha. Esther la elegida en punta
El once de España
Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Olga; Patri, Mariona, Alexia; Vicky, Esther, Pina
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo del partido entre Inglaterra y España correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2027
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