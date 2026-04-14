Inglataterra - España, en directo: el partido de clasificación para el Mundial 2027, en vivo

España llega al choque tras imponerse con claridad a Islandia (3-0), con doblete de Claudia Pina y gol de Edna Imade, y también a Ucrania (1-3), con tantos de Edna Imade, Lucía Corrales y Vicky López. Inglaterra, sin embargo, presenta una mejor diferencia de goles tras medirse a los mismos rivales: 1-6 ante Ucrania y 2-0 frente a Islandia