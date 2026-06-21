Inés García, novia de Lamine Yamal, comparte cómo vive las horas previas al partido de España

Inés García, novia de Lamine Yamal, ha vuelto a abrir una ventana a su día a día como acompañante habitual del jugador en los compromisos internacionales.

La influencer ha compartido con sus seguidores la rutina que sigue antes de cada encuentro, empezando por el momento de vestirse y elegir el outfit con el que acudiría al estadio.

Después, ha mostrado el trayecto hacia el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde ha destacado un cartel publicitario de Powerade en el que aparece Lamine, una imagen que ha generado numerosos comentarios entre sus seguidores.

Sesión de fotos y presencia en el estadio

Ya en el estadio, Inés ha publicado su habitual sesión de fotos, una tradición que mantiene en cada partido al que asiste para animar a su pareja.

Su presencia no ha pasado desapercibida: las cámaras de la retransmisión han enfocado tanto a ella como a la madre de Lamine, ambas celebrando los goles del joven catalán y del resto de sus compañeros.

Interacción con otros influencers

Durante la jornada, Inés también ha respondido a la historia del creador de contenido @juanki.municio, quien coincidía con ella en el excelente estado de forma del futbolista.

Historia de Instagram de Inés García respondiendo a otro influencer / Archivo

La influencer no dudó en reafirmarlo asegurando que Lamine está "al 2000000%" y, además, "en muy buenas manos", un mensaje que ha generado gran repercusión entre los seguidores de ambos.

Protagonista en la grada

A lo largo del encuentro, tanto Inés como la madre del jugador han sido enfocadas en varias ocasiones, mostrando su emoción y celebrando los tantos de la selección.

Su presencia se ha convertido ya en un elemento habitual en los partidos de España, donde ambas viven intensamente cada acción del joven talento.