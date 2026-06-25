La indirecta de Fabián Ruiz a Televisión Española: "Si alguien no me entiende, podéis poner subtítulos"

La selección española ya tiene la mente puesta en el último partido de la fase de grupos ante Uruguay, donde no puede permitirse el lujo de tropezar, ya que perdería el primer puesto en caso de derrota. Además, si Cabo Verde vence a Arabia Saudí, España se clasificaría como una de las mejores terceras.

Uno de los jugadores que tienen que dar un paso al frente es Fabián Ruiz, futbolista del Paris Saint-Germain. Hace un día, el andaluz concedió una entrevista a DAZN, en la que se sinceró sobre cómo están los ánimos para afrontar el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

La conversación con el periodista Pablo Pinto está dando mucho de qué hablar, especialmente por lo que dijo al finalizar la entrevista. El jugador del PSG concluyó diciendo: "Si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulos por mi acento andaluz".

El andaluz hizo referencia a la polémica surgida en torno al documental sobre la selección absoluta, emitido por Televisión Española, en el que aparecían los familiares de los jugadores hablando sobre ellos.

Fabián Ruiz bromea con su acento: “Poned subtítulos” / Archivo

En el caso de Fabián, intervino su madre, Chari, natural de Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla. Sin embargo, el ente público decidió subtitular sus declaraciones debido a su acento andaluz.

Después de que se emitiese el documental, las redes sociales, especialmente X, antes conocido como Twitter, se llenaron de comentarios negativos, ya que consideraban que ponerle subtítulos era "andalufobia".

Fabián Ruiz, en un desplazamiento de España / Pablo Garcia/RFEF

Fabián Ruiz, sobre su madre

El jugador del PSG quiso dejar claro en la entrevista a DAZN que "mi madre lo es todo", pues "ha sido mi pilar fundamental, mi gran apoyo. Ha hecho un esfuerzo increíble. Gracias a Dios, ahora todo tiene su recompensa. Ella me ha inculcado los valores que hoy en día tengo".

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"Le doy las gracias por ser quien soy yo. Todo lo hago por ella porque sin ella hoy no hubiese estado aquí. Estoy orgulloso de quién soy, de dónde vengo, de mi tierra, de Los Palacios, de ser andaluz, de Andalucía. Siempre intento llevarlo a lo más alto", concluyó.