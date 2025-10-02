La incógnita es Lamine Yamal

La Selección Española vuelve a escena en octubre con dos compromisos decisivos rumbo al Mundial 2026. Luis de la Fuente anunciará este viernes 3 de octubre, a partir de las 11:30h a través de los canales oficiales de la RFEF (y después en rueda de prensa, 12:30h), la lista de convocados para medirse a Georgia en Elche (sábado 11, 20:45h) y a Bulgaria en Valladolid (martes 14, 20:45h). España llega a la cita como líder del Grupo E con seis puntos y podría dejar encarrilada la clasificación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La concentración arrancará el lunes 6 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El foco volverá a estar en los internacionales del Barça, piezas clave para De la Fuente en las últimas ventanas. Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Cubarsí o Lamine Yamal tienen plaza casi asegurada, mientras que las grandes actuaciones de Eric Garcia merecerían la llamada. En cambio, Joan Garcia no será debate esta vez: el meta azulgrana estará varias semanas de baja tras operarse del menisco.

En clave Madrid, hay ruido alrededor de la posible entrada de Carreras en lugar de Grimaldo, aunque De la Fuente suele ser fiel a sus hombres de confianza y es más de optar por la continuidad que por las sorpresas.

El ‘caso Lamine’, otra vez en el centro

La gran incógnita, por todo el revuelo que ha habido desde que regresó del último parón, es Lamine Yamal. El extremo reapareció con brillantez frente a la Real Sociedad tras varias semanas de baja por molestias en el pubis, una lesión delicada que el Barça ha tratado con extrema cautela, y completó los noventa minutos contra el PSG. En el club no quieren dar pasos atrás y preferirían que el futbolista siguiera recuperando ritmo con calma, aunque su convocatoria es prácticamente segura y más después de haber jugado ya dos partidos.

El último parón dejó fricciones. Hansi Flick expresó su malestar por la gestión de la lesión de Lamine en la Roja y De la Fuente respondió con cierta ironía: “Hoy, en mi tierra, no me acuerdo de lo que dijo Flick ni me interesa”. En paralelo, Deco se ha movido para rebajar tensiones y explicó en MD que habló directamente con Aitor Karanka, director técnico de la RFEF, para mejorar los protocolos y evitar malentendidos: “No hay ninguna polémica con la Federación. Lo que se tenía que hablar, ya se habló. Vamos a mejorar la comunicación”.

De fondo, la realidad es que el Barça cuida al jugador con lupa y la RFEF le interesa que su gran estrella esté bien, conscientes de que es una de las mayores joyas del fútbol mundial. Lamine, por su parte, siempre quiere jugar: con el Barça en Liga y Champions y con España en un camino hacia el Mundial que ya empieza a marcar su futuro