Iñaki Williams, sobre su hermano Nico: “He sido como un padre durante su vida"

¿Quién no conoce a los hermanos Williams? Iñaki y Nico Williams han sido durante años dos hermanos referentes en el mundo del fútbol. Ambos jugadores del Athletic Club llegaron a la élite, tras una infancia dura y un sacrificio brutal de sus padres para que tuvieran la mejor vida.

El primero en alcanzar el primer equipo del club vasco fue Iñaki, el mayor de los hermanos con 32 años actualmente. Debutó con el Athletic Club el 6 de diciembre de 2014. Lo hizo como titular en un partido de LaLiga frente al Córdoba CF en el estadio de San Mamés bajo las órdenes del técnico Ernesto Valverde.

Pero a nivel de selecciones, Iñaki Williams optó por representar a Ghana, país de origen de sus padres. Su debut oficial con las Black Stars se produjo el en 2022 en un partido amistoso contra Brasil disputado en el Stade Océane de Le Havre (Francia).

El momento de la lesión de Nico Williams tras una entrada desmedida de Nico de la Cruz / Sport.es

En cambio, su hermano Nico, que debutó profesionalmente con el primer equipo del Athletic Club el 28 de abril de 2021 en un partido de LaLiga frente al Real Valladolid, eligió España en 2022, al nacer en Pamplona y recibir la llamada del seleccionador. De hecho, esta decisión fue la más acertada, ya que pudo ganar la Eurocopa en 2024 y cumplir uno de sus sueños.

Ahora, Nico sigue recuperándose de su lesión en el partido de Uruguay. Pese a que entrena con solvencia, no está al cien por cien para enfrentarse a la selección de Portugal. Nico siempre ha querido jugar con su hermano, se demostró en la renovación del verano pasado, y su relación con Iñaki es muy estrecha.

Una relación de hermanos idílica

Iñaki ha mencionado varias veces en entrevistas su historia familiar, cómo fue su infancia y cómo tuvo que ejercer de figura paternal para Nico, al ser su hermano pequeño. “Me ha tocado ser el padre mi hermano porque al final mis padres, mis aitas, trabajaban", decía Iñaki. "Mi padre tuvo que irse a Londres porque no encontrábamos trabajo y mi madre tenía trabajos por la noche en el aeropuerto, estaba en el Eroski. De siempre ha trabajado en mil sitios", confesaba.

"Todos sabemos la importancia que tiene para los hijos la madre, y para mí y para mi hermano es importantísima en el día a día. Nos hace las cosas más fáciles, sobre todo para mí, que soy futbolista, pues maneja todo lo que es mi día a día y siempre que pasa cualquier cosa es la primera a la que llamo. La verdad que estoy muy agradecido de tener la madre que tengo", decía Iñaki.

María Confort Arthuer, madre de Iñaki y Nico Williams, recibe el homenaje en el que le entregan la tradicional "Caseta BBK" / EFE

Iñaki explica que sus padres tuvieron que saltar la valla para buscar una vida mejor en España, lo que agradecerá siempre. "Nos han dado todo lo que tenemos. Mis padres son unos superhéroes para nosotros. Dejaron toda su vida atrás para que mi hermano y yo tuviésemos el futuro que ellos no han tenido y la verdad que les debemos todo", reconocía. "De pequeño le preguntaba, veías imágenes de gente que venía en patera, de gente que saltaba la valla... y yo siempre le preguntaba", aunque los padres de los hermanos Williams siempre les han explicado que llegaron en avión.

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"Me llevaba en la tripa. La verdad es que tiene un mérito increíble el jugarse su propia vida y la vida de su futuro hijo", concluía.