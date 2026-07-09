Los impactantes números de Bélgica que desafían a España

España tendrá este viernes uno de los mayores desafíos del Mundial 2026. Después de eliminar a Portugal en unos agónicos octavos de final, el equipo de Luis de la Fuente se enfrentará a una Bélgica que aterriza en los cuartos de final convertida en una de las selecciones más sólidas del campeonato.

El conjunto belga acumula 18 partidos consecutivos sin perder desde el 20 de marzo de 2025, cuando cayó por 3-1 ante Ucrania en la Liga de Naciones, en el debut de Rudi García en el banquillo. Desde entonces ha enlazado 12 victorias y seis empates, una dinámica que ha devuelto a los 'Diablos Rojos' a la élite internacional y que convierte el duelo ante España en una auténtica prueba de fuego para ambas selecciones.

Courtois, tras eliminar a Estados Unidos / Agencias

Un rival que llega lanzado

Tras empatar en sus dos primeros partidos del Mundial ante Egipto (1-1) e Irán (0-0), ha encadenado victorias frente a Nueva Zelanda (1-5), Senegal (3-2) y Estados Unidos (1-4), lo que le ha permitido plantarse en los cuartos de final sin ninguna derrota.

En total suma 13 goles, solo uno menos que Francia y cuatro más que España, confirmando el enorme potencial ofensivo de un equipo liderado por Romelu Lukaku, quien acumula tres goles en el torneo.

Romelu Lukaku suma tres goles en este Mundial / EFE

Courtois lidera un bloque muy completo

Si el potencial ofensivo llama la atención, el rendimiento defensivo tampoco pasa desapercibido. Thibaut Courtois ha firmado ya 13 paradas en cinco encuentros y vuelve a convertirse en uno de los grandes pilares del combinado belga. Junto a él, Brandon Mechele ha disputado todos los minutos del campeonato, aportando estabilidad a una defensa que solo ha encajado cinco tantos.

Las cifras reflejan además el enorme despliegue físico del conjunto dirigido por Rudi García. Bélgica lidera el Mundial en aceleraciones de alta intensidad (7.278) y es la segunda selección con más esprints realizados (2.559), únicamente superada por Canadá. También presume de un 87 % de precisión en el pase, una estadística que evidencia el equilibrio entre potencia física y calidad técnica con el que cuenta la selección belga, que amenaza la continuidad de España en el Mundial.