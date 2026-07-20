La imagen más esperada y emotiva del España-Argentina: el abrazo entre Lamine Yamal y Leo Messi

Leo Messi y Lamine Yamal, Lamine Yamal y Leo Messi; era la imagen más perseguida del Mundial 2026, la de los dos principales iconos de esta Copa del Mundo abrazados diecinueve años después de aquella fotografía del calendario solidario de SPORT realizada por Joan Monfort que pareció un presagio de lo que sucedería este 19 de julio. Y una vez sentenciado el título a favor de España frente a Argentina, sobre el terreno de juego del MetLife Stadium, llegó un momento que estará por siempre en los anales de la historia del fútbol y de los mundiales.

Las deceinas de miles de aficionados del MetLife Stadium en directo y los millones de seguidores a través de la cámaras de televisión, como explica este tuit de Dazn, pudieron seguir el momento irrepetible en el que Lamine Yamal, frenando por unos instantes la alegría que le embargaba, se dirigió hasta el cabizbajo Leo Messi para consolar al capitán albiceleste. Unas breves palabras, un saludo muy sentido y una escena que quedará grabada para siempre en la memoria de todos los aficionados.

Con el respeto que solo muestran los que se dirigen a alguien que para él ha sido un ídolo y un referente, el delantero de la Selección se fundió con el genio de Rosario. Un momento de máximo orgullo, también, para los millones de aficionados del FC Barcelona que sintieron que el pasado, el presente y el futuro de La Masia se unían en un abrazo que tuvo todo el aire de un traspaso de poderes.

Leo recibió con tristeza y entereza, pero con agradecimiento, el abrazo y las palabras del joven talento de Rocafonda que viene pisando muy fuerte: a sus 19 años ya puede presumir de haber conquistado un Mundial, una Eurocopa y una Nations League, además de un buen número de títulos con el Barça. El único desafío que le resta por conseguir, más allá de seguir acumulando trofeos, es la Champions League con su club; sin duda, su principal objetivo en la campaña 2026/27.

Pero antes de volver a enfundarse la camiseta blaugrana, a Lamine le toca disfrutar del éxito conseguido con la camiseta de la selección: la segunda estrella para la Roja. Un éxito que este lunes seguirá celebrando en los festejos programados en Madrid por la RFEF a partir de las 16.30 horas.