Ilia Topuria visita a la Selección Española de Fútbol en las Rozas

En un parón algo complicado para la Selección por la ausencia de piezas clave como Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri Hernández, Dani Carvajal, Dean Huijsen y la más reciente de Dani Olmo, así como por las polémicas generadas por la gestión de Luis de la Fuente ante las molestias físicas, el combinado nacional ha recibido la visita del campeón de las artes mixtas Ilia Topuria.

El peleador de la UFC se ha reunido con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la sede de la Federación de la Ciudad del Fútbol de las Rozas. En el encuentro entre ambos, Topuria se ha interesado por las distintas actividades que se llevan a cabo en la Ciudad del Fútbol. Posteriormente, ambos han acudido al campo principal para presenciar el entrenamiento del combinado nacional previo al partido de mañana frente a Georgia.

El Matador, con preferencia por la Selección Española

El hispano-georgiano, ha visitado a los jugadores españoles en un contexto inmejorable para él, en la previa del partido que enfrentará a las dos naciones de las que lleva "con orgullo" sus banderas. Pese a su doble nacionalidad el peleador no esconde su ligera preferencia por la actual campeona de Europa: "Os deseo mucha suerte para estos dos partidos porque vuestra suerte es la de todos. Con fe y determinación todo puede conseguirse", dirigía Topuria a los seleccionados por Luis de la Fuente de cara a los dos partidos que pueden prácticamente certificar la clasificación al Mundial 2026 de EE. UU., México y Canadá, previo paso a recibir una camiseta firmada por todos los convocados de este parón de octubre.

Por su parte El Matador, quien sigue sin tener combates anunciados tras su enfrentamiento ante Charles Oliveira por el cinturón del peso ligero, sigue preparándose, pues el anuncio de su vuelta a las peleas a la UFC parece muy cercana.