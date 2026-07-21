Ibrahimovic carga duramente contra Paredes: "Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo"

La tangana que puso punto final a la final del Mundial entre España y Argentina sigue generando reacciones en todo el mundo del fútbol. Una de las voces que se ha pronunciado ha sido la del siempre polémico Zlatan Ibrahimovic, que durante la retransmisión de Fox Sports cargó duramente contra el comportamiento de Leandro Paredes y sorprendió, además, con una crítica hacia la pasividad de los propios futbolistas españoles durante los incidentes.

El exdelantero sueco, uno de los comentaristas más mediáticos del torneo, no escondió su indignación por la actuación del centrocampista argentino durante los altercados que se produjeron tras el pitido final en el MetLife Stadium. Ibrahimovic fue especialmente contundente al referirse a la agresión de Paredes sobre Eric Garcia y Gavi, unas acciones que ya están siendo investigadas por la FIFA dentro del expediente disciplinario abierto contra la selección argentina.

Ibrahimovic en el plató televisivo / EFE

"Le habría dado un cabezazo"

Ibrahimovic no tuvo reparos en explicar cómo habría reaccionado él si hubiese estado sobre el terreno de juego: "Paredes puede alegrarse de que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte".

El ex del Barça no solo censuró la actitud del internacional argentino, sino que también mostró su sorpresa por la escasa respuesta de los jugadores españoles durante la tangana: "No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero".

Elogios al campeón

Más allá de la polémica, Ibrahimovic volvió a insistir en que España fue una campeona incontestable. El exfutbolista, que ya había señalado antes del torneo a la selección de Luis de la Fuente como su favorita para levantar el título, defendió que el combinado español fue muy superior durante toda la competición: "Hoy ganó el fútbol. La forma en que España juega, la manera en que disputó este Mundial... eso es lo que la gente quiere ver".

También destacó la solidez defensiva del conjunto español y recordó que Argentina fue incapaz de rematar entre los tres palos durante la final: "Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta. La mejor defensa del torneo fue la de España y ganó el equipo que debía ganar. Lo dije antes del Mundial y así fue".

Tras concluir su intervención, Ibrahimovic aprovechó para anunciar que ha puesto fin a su etapa como comentarista televisivo, cerrando una experiencia que, según explicó, comenzó con este Mundial y que no tendrá continuidad.