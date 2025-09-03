Huijsen tienta a De la Fuente con Cubarsí

Uno de los fichajes este verano del Real Madrid, Dean Huijsen, ha concedido una entrevista a 'Marca' en la que repasa sus primeros meses como madridista, las primeras semanas de competición y su relación con varios de sus compañeros. Solo tiene 20 años y el futuro de la selección española, además, pasa por él, por lo menos en el centro de la defensa, pero también por Pau Cubarsí, que, con dos años menos, ya ha demostrado estar listo para grandes retos.

Nico y Huijsen comparten vestuario en la selección / EFE

Durante la charla, lo tiene clarísimo. A la cuestión de si necesitaría un central más contundente a su lado para equilibrar las virtudes de los dos jugadores que compiten como centrales, está seguro de que con el de Estanyol se entendería a la perfección: " ¿Por qué no? Es un gran central. Estoy cómodo a su lado, como con Le Normand o Vivian".

La realidad es que el de Marbella empezó a jugar con la absoluta de España gracias a la lesión que sufrió el catalán ante Holanda en la ida del play-off de la Nations League. Aquel desgraciado contratiempo de Pau acabó beneficiando a Dean, que aprovechó la oportunidad con la selección y el Real Madrid ya no se lo pensó dos veces antes de ir a por su fichaje.

Una nueva oportunidad

Ahora llega la fase de clasificación para el Mundial y ambos tendrán una nueva oportunidad para coincidir sobre el césped. Huijsen, tal y como se desprende de sus palabras en 'Marca', lo está deseando, pero la última palabra la tiene Luis de la Fuente.