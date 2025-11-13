Huijsen, sobre Lamine: "Tiene una molestia y es normal que se vaya a casa, yo también me fui"

Dean Huijsen se ha consolidado en muy poco tiempo en la élite del fútbol español. El jugador de 20 años asume con naturalidad su titularidad en el Real Madrid y en la selección española, donde comparte vestuario con Lamine Yamal. El central del club blanco ha defendido al extremo azulgrana de las críticas por dejar la concentración en su entrevista con 'Marca': "Tiene una molestia y es normal que se vaya a casa, yo también me fui".

El zaguero, que fichó por el Real Madrid este verano procedente del Bournemouth, ha comparado el trato que recibe el 10 del Barça con el de Vinicius Júnior. "Lamine es un chico normal, tiene 18 años. A veces se exageran las cosas. Lo mismo pasa con Vinicius, que es un jugador increíble y muy buena gente, pero cuando hace lo más mínimo se le critica demasiado", equiparó Huijsen, quien lanzó un mensaje a los medios: "Si merecemos el palo, dadnos el palo, pero muchas veces se pasa de la raya".

"No quiero participar en el Mundial, quiero ganarlo"

El futbolista de la Selección tiene muchas ganas de asegurar la clasificación para la Copa del Mundo, aunque ese no es su principal objetivo. "No quiero participar en el Mundial, quiero ganarlo", aseguró el central, que quitó hierro a la polémica entre Lamine y Carvajal después del clásico: "Cuando venimos aquí somos compañeros, cuando jugamos somos rivales. En el campo nos queremos matar, pero fuera hay muy buen rollo. Tiene que ser así".

Asimismo, Huijsen no está preocupado por los malos resultados del equipo madrileño, que suma dos encuentros consecutivos sin conocer la victoria. "El Madrid es el club más grande del mundo, es normal que se hable tanto. Si haces un mal partido se genera pánico, pero la temporada es larga. Hay que estar tranquilos", sentenció el jugador del conjunto blanco.